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全國冠軍不夠格…杭師大招體育教師 限奧運金牌

中國新聞組／北京9日電
廣州暨南大學體育學院副教授蘇炳添（左）在課堂上指導學生進行基礎熱身。（中新社）
廣州暨南大學體育學院副教授蘇炳添（左）在課堂上指導學生進行基礎熱身。（中新社）

這是杭州師範大學日前發布招聘啟事，其中體育教師的具體要求是「獲得過奧運冠軍、世界冠軍」，這條的帖子在小紅書上火了，有網友表示，「這個學校招聘教師居然要求奧運冠軍。所以說全國冠軍也不能報，太卷了太卷了。」更有人嘲諷「不拿奧運冠軍，誰本科能進杭師大當老師啊」。

上游新聞報導，杭師大的體育學院將招聘4名教師，其中有一個職缺條件特別嚴苛，要求「獲得過奧運冠軍、世界冠軍」；據學校人事處工作人員表示，這個教師崗位還沒招到人，因為招聘3月份才掛出的。

對於為何設置「奧運冠軍或世界冠軍」的具體要求，據報導，該工作人員表示：「這個也是很正常的，像蘇炳添這些名將不也是在高校當老師嗎？正好今年是杭州亞運會嘛，我們也希望利用這個契機引進一位奧運冠軍級別的教師。」並稱該崗位無論乒乓球、羽毛球、游泳等領域都可以，是沒有限制的。

杭州師範大學招聘體育老師的條件受到關注。（取材自上游新聞）
杭州師範大學招聘體育老師的條件受到關注。（取材自上游新聞）

報導指出，杭師大體育學院一名工作人員表示，「如果引進之後，還是以帶學生為主。」對於「奧運冠軍世界冠軍」這個硬性要求，「其實這種情況在我們這邊挺常見的，周邊很多學校都有。我們需要人才，體育老師不一定是搞科研的，專業技能也很重要。」

「知名運動員當老師」的情況並不罕見——羽毛球世界冠軍李玲蔚於2020年加盟杭州師範大學，享受本科高校正職待遇；著名短跑名將蘇炳添還是暨南大學體育學院副教授、碩士研究生導師；另外，重慶著名羽毛球選手、倫敦奧運會羽毛球女單冠軍李雪芮是重慶大學體育學院副教授；乒乓球世界冠軍劉國正也是清華大學擔任體育學院副教授。

亞洲「短跑一哥」蘇炳添在暨南大學體育學院任教。(中新社)
亞洲「短跑一哥」蘇炳添在暨南大學體育學院任教。(中新社)

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