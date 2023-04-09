蘇科大凌晨發錄取通知 限半小時回覆 考生罵：半夜雞叫

蘇州科技大學在4月7日凌晨4點31分發布考研待錄取通知，要求考生「半個小時內確認」。（取材自杭州日報）

蘇州科技大學在4月7日凌晨4點31分發布考研待錄取通知，要求考生「半個小時內確認」，「逾期可視為放棄」，有網民曬出早晨7點58分截圖顯示「你已拒絕該待錄取通知」，質疑校方以「半夜雞叫」的「偷襲式錄取通知」讓考生與夢想學校失之交臂涉及不公。蘇州科大事後對此致歉，但網民不買帳，批「卷成這樣」，要求校方對10位因此未錄取的考生應有所交代。

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澎湃新聞報導，蘇州科技大材料科學與工程學院院長李長明表示，學院是4月6日晚7點多才接到調劑考生名單，由於因今年欲調劑的學生較多，學院是在400名考生裡選擇了200名學生來參加的面試 ，這個人數對於學院來說選擇的餘地也比較大，考生如果真的有意願來就讀，半小時的確認時間已經充足了。

李長明強調，「面試時學院老師就告知學生當晚將發放待錄取通知，據我了解學校通過研招網發送待錄取通知的時候也電話通知了各位考生。如果有考生因為凌晨休息錯過了確認，是否還有被錄取的機會，要根據招生 規定來處理。」

另據杭州日報報導，校方表示，4月7日4點30分學院發布待錄取通知49人，並逐一電話通知考生確認，其中10人主動放棄，根據程序隨後按複試總成績順次補錄10人，最後一位接受待錄取考生確認時間為4月7日上午9點46分。對於發布待錄取通知「確認時間」時，工作人員存在失誤，學校向相關考生誠懇道歉，同時將根據有關規定，在認真調查的基礎上，對相關人員嚴肅教育處理。

但是校方說詞不被網友接受，「說了一大堆，關鍵的那10位因此沒有被錄取的考生，打算怎麼處理，這是大家想知道的。」「這樣的學校也沒必要選擇了，發布的每段話都有水分，真的心寒。」還有人說，「學校這樣做，疑似就是為了節省名額，以備補錄，都懂的。」

北京 日報評論指出，對於考生因「半夜雞叫」的錄取通知而與夢想學校失之交臂，網上質疑頗多。從當事學院回應來看，大抵是因為任務急、時間趕，從保障招考公平角度講，調劑錄取連夜開展「提速」不乏合理之處；但從考生角度看，「突襲」式發放錄取通知，像拼手速「搶紅包」一樣要求確認，確實少了些人性化考量。