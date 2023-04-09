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告別信、大蛋糕 美動物園辦歡送派對送熊貓丫丫返中

中國新聞組／北京9日電
園方為丫丫準備了一個彩色大蛋糕。（視頻截圖）
園方為丫丫準備了一個彩色大蛋糕。（視頻截圖）

旅美大熊貓「丫丫」20年的合同已到期，將在4月底運返中國。美國孟菲斯動物園8日為「丫丫」舉行慶祝歡送派對，特別製作了一個彩色大蛋糕讓「丫丫」大快朵頤。當地逾500名民眾湧進動物園和「丫丫」道別，不少人拍照留念，或是寫下告別信表達不捨。4月8日後，丫丫起居生活就全部移交給中方奶爸奶媽。

「丫丫」於2000年8月3日在北京動物園出生，1999年4月，美國田納西州的孟菲斯動物園與中國動物園協會簽署意向書，向中國租借「丫丫」和「樂樂」兩隻大熊貓，並於2003年4月7日抵達孟菲斯動物園。2013年，為期十年協議到期後再延長十年，於2023年4月到期。

今年2月初，「樂樂」在孟菲斯動物園死亡，經中美專家屍檢後初步判定是心臟病變導致。中國網民也關注到「丫丫」瘦骨嶙峋，毛髮稀疏，懷疑「丫丫」受虐，儘管園方否認，仍有旅美志願者特別前往觀察並發起全網直播守護。經中國專家前往檢查，「丫丫」有皮膚病導致的毛髮脫落等情形。

由於中國網民要求「丫丫」盡快回國呼聲不斷，孟菲斯動物園宣布如期將「丫丫」和「樂樂」的遺體歸還中國，結束20年的租借期。北京市公園管理中心兩名熊貓飼養專家此前已前往孟菲斯動物園為「丫丫」治療皮膚病以及進行護理工作。

據香港01引述英國天空新聞台（Sky News）9日稱，8日上午10時至下午2時，孟菲斯動物園特別為「丫丫」舉行歡送派對，約有500人出席，他們除與「丫丫」見面、寫下告別信，也欣賞園方安排的功夫表演，離情依依。

美國孟菲斯地方WMC電視台報導，孟菲斯動物園對周邊社區發出邀請，邀請大家一同祝願丫丫回歸中國的旅途能一路平安。報導稱「丫丫」看來非常活躍，在展區內走來走去。牠在吃早餐的時候面向參觀者，似是知道那些人都是在看望牠的。

WREG並引述當地一名獵人Zyriek-Rhodes憶述「丫丫」和「樂樂」最初來到孟菲斯的情形，當時年幼的他見證這序章揭開，是一大歷史性時刻，如今又見證這一章來到結尾，感覺神奇。「牠們在這裡已經很久了，看到牠們離開會很難過，但（這裡曾）擁有他們是一件幸事」。

美國孟菲斯動物園特別製作了一個彩色大蛋糕讓「丫丫」大快朵頤。(取材自抖音)
美國孟菲斯動物園特別製作了一個彩色大蛋糕讓「丫丫」大快朵頤。(取材自抖音)

動物園 北京 心臟病

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