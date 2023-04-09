新冠病毒溯源 中國專家：別一直炒作和關注武漢

新冠疫情起源近日再掀風波。圖為武漢華南海鮮市場2020年初爆發新冠疫情後隨即遭封鎖。（美聯社）

新冠病毒溯源議題，近年來屢成國際爭端。而中國官方最新發布的研究情況則指，華南海鮮市場病例很可能源於人而非動物，強調「疫情 的發現地並不等於疫情的起源地」，也呼籲疫情的全球溯源要是真的，「不要一直炒作和關注武漢 」。

日前法國科學家指出，自己發現中國官方公布的數據顯示，武漢市場中的貉可能就是新冠病毒中間宿主，且世界衛生組織秘書長譚德塞表示，中國官員隱瞞可能將新冠病毒的起源與野生動物聯繫起來的研究，質疑為何三年前沒有公布這些數據。

對此，中國國務院 新聞辦8日舉行記者會，發布「新冠溯源研究情況」。中國疾控中心主任沈洪兵指出，近日世衛組織個別官員和專家隨意發表觀點，輕率否定第一階段溯源研究的結果，「完全是違背科學精神的，是對世界各國參與前期溯源工作的科學家的粗魯冒犯和不恭，是將新冠溯源政治化的表現，是中國科學界無法容忍的」。

中國疾控中心研究員周蕾則指，多種疾病溯源的研究結果顯示，疫情的發現地並不等於疫情的起源地。她說，曾對華南海鮮市場當時所有動物產品上下游供應鏈進行追溯性調查，並未發現病毒在動物中傳播的證據。周蕾強調，「非常希望全球溯源真的能成为全球溯源」，能夠把溯源研究的地點盡可能覆蓋所有可能的國家和地區，「不要一直在炒作和關注武漢」。

北京化工大學生命學院院長童貽剛提到，從環境中找到的病毒序列，和當時發病者序列幾乎百分之百相同，提示環境中的標本很可能是來源於人而非動物。他強調，迄今為止的資料顯示，市場上並不存在病毒感染動物的跡象，「我們的實驗結果是不支持華南海鮮市場的動物是新冠病毒的動物源頭」。對外國研究認為是病毒與貉有關，他以「疑鄰盜斧」形容，並強調即使貉是陽性，也可能是人傳染給貉。