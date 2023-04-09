中國解封近半年 不少大學仍封控 教授批阻知識傳播

中國各大學因疫情實施嚴格人員管控，多數學校迄今仍無鬆綁。圖為去年11月中，北京大學的門禁管制情況，外人幾乎無法進入校園。（美聯社）

中國的國門已開，但各大學的校門卻依然以防疫 為由實施封閉式管理，不少中國學者公開表達抗議，並強調封閉管理措施會阻礙知識傳播。

中國自去年底開始鬆綁疫情防控措施迄今已將近半年時間，不過中國新聞周刊報導，包含廈門大學、南京大學、上海交通大學、北京 清華大學等十所中國高校，除「極個別」沒有任何限制措施外，大部分都需要一定的入校程序，且幾乎所有大學依然嚴格要求校外人員通過預約才能入校。

不少學者公開反對，強調對知識傳播造成巨大障礙。一位高校教授批評，「大學校園已經封閉了三年，學者之間不怎麼交流，學者與公眾之間也缺乏雙向互動。你知道三年會對知識的傳播造成多大影響嗎？」中國人民大學經濟學院教授聶輝華則指出，現在他已不再舉辦講座，因為基本聽眾都是校內師生，實際上與普通課堂也沒什麼差別。

一位甫從北京某知名大學畢業的學生則批評，將學校封閉起來是一種「懶政」。中國人民大學公共管理學院教授馬亮則指出，快遞外賣目前仍監管嚴格，師生生活便利性受很大影響；北京第二外國語學院旅遊科學學院副教授王金偉則建議，大學可以在對外開放時間和空間上做更為細化的設定。

公開資料顯示，中國高校大多從2020年初開始實行封閉管理，嚴格控制外來人員進入，中國教育部 當年也下發通知要求春季學期延期開學。去年底中國多所高校因不滿官方防疫措施曾爆發「白紙運動」，中國教育部隨後發布「學校新冠感染防控工作方案」，調整高校外來人員進入校園的健康查驗辦法，「由屬地或學校徵得屬地同意後作出規定」。