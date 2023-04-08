曾視為接班人 董明珠：孟羽童不做秘書改行直播

孟羽童並曾在社交平台發文闢謠：「誰再說我離職了，我真的會揍人。」（取材自每日經濟新聞）

曾被格力電器董事長董明珠視為接班人地孟羽童，頻頻被傳遭解僱。董明珠7日稱孟羽童不再當她的秘書，並表示相比秘書工作，孟羽童更熱愛直播工作。據上游新聞瀏覽孟羽童社交媒體發現，她5日晚於小紅書 發布的動態顯示，她已經進行2023年個人第一場直播，視頻畫面顯示，這場直播成交金額超700萬元。

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每日經濟新聞報導，董明珠在直播間表示，羽童剛來時在我身邊做秘書，但她現在已經不做秘書，她現在做視頻去了。據了解，2023年董明珠直播首秀的搭檔已變為張琦；而孟羽童在小紅書上的帳號已在播放她為沃爾沃汽車 等做的創意廣告。

據報導，孟羽童1998年出生，畢業於浙江大學西班牙語專業本科。在被保送進入浙江大學之後，曾多次參與2019年的「一站到底」、2020年的「神奇的漢字第二季」綜藝節目。原本想打造「天才少女」的人設，卻不料在一檔職場關懷類節目中成功出圈。

2021年7月，在「初入職場的我們」節目中，孟羽童獲轉正名額，並得到董明珠盛讚，稱其符合接班人標準。最終，也被董明珠收入麾下，成為她的秘書。

董明珠曾表示，「要將孟羽童培養成第二個董明珠」，被問到如何打造，她稱，「董明珠，是一個董事長的標籤。要敢於吃苦，敢於去挑戰自己，我的性格本身就是不服輸。孟羽童有那種精神，我希望把她的這種精神培養幾年，也許她有一天真的能接我的位置」。