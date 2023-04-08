曾視為接班人 董明珠：孟羽童不做秘書改行直播
曾被格力電器董事長董明珠視為接班人地孟羽童，頻頻被傳遭解僱。董明珠7日稱孟羽童不再當她的秘書，並表示相比秘書工作，孟羽童更熱愛直播工作。據上游新聞瀏覽孟羽童社交媒體發現，她5日晚於小紅書發布的動態顯示，她已經進行2023年個人第一場直播，視頻畫面顯示，這場直播成交金額超700萬元。
來源：YouTube
每日經濟新聞報導，董明珠在直播間表示，羽童剛來時在我身邊做秘書，但她現在已經不做秘書，她現在做視頻去了。據了解，2023年董明珠直播首秀的搭檔已變為張琦；而孟羽童在小紅書上的帳號已在播放她為沃爾沃汽車等做的創意廣告。
據報導，孟羽童1998年出生，畢業於浙江大學西班牙語專業本科。在被保送進入浙江大學之後，曾多次參與2019年的「一站到底」、2020年的「神奇的漢字第二季」綜藝節目。原本想打造「天才少女」的人設，卻不料在一檔職場關懷類節目中成功出圈。
2021年7月，在「初入職場的我們」節目中，孟羽童獲轉正名額，並得到董明珠盛讚，稱其符合接班人標準。最終，也被董明珠收入麾下，成為她的秘書。
董明珠曾表示，「要將孟羽童培養成第二個董明珠」，被問到如何打造，她稱，「董明珠，是一個董事長的標籤。要敢於吃苦，敢於去挑戰自己，我的性格本身就是不服輸。孟羽童有那種精神，我希望把她的這種精神培養幾年，也許她有一天真的能接我的位置」。
走紅後，孟羽童曾多次被曝離職格力，2022年5月，孟羽童回應，「好久不更新給大家造成誤會啦，咱們在老老實實打工呢」；2022年11月，有傳聞稱「董明珠秘書孟羽童已被移出公司通訊錄」，董明珠打趣說，「最近羽童在網上『被黑』，大家放心，羽童每天都在成長」，她身邊的孟羽童馬上附和說，「還在（格力）打工呢」，孟羽童並曾在社交平台發文闢謠，「誰再說我離職了，我真的會揍人」。
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