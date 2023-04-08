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成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

每個人工作賺錢的目的都不同，有人是為了養家活口，也有人是為了獲得成就感。不過，四川省成都市的一名洗碗阿姨被人發現，每天上下班都是搭要價千萬的高檔豪車，她事後解釋當洗碗工不是因為缺錢，只是待在家閒到很無聊。

來源：YouTube

根據橘子新聞報導，一名阿姨在成都市的一間飯店擔任洗碗工，平時都把頭髮整齊地綁起來，並身穿圍裙和高筒膠鞋，外表相當平凡。沒想到，這名阿姨被發現其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。對此，該名阿姨回應，當洗碗工不是因為缺錢，只是待在家閒到很無聊，「一天不洗碗就渾身難受」。

據開店的老闆說，大媽的女兒開著賓利接她，店內的顧客都驚呆了，甚至老闆調侃自己，合著我才是那個打工的。 事實上，這位大媽在這家飯店幹得非常起勁，在沒有暴露身分之前經常受到老闆的表揚，工作賣力又肯幹。大媽在這條街很快就火了，還帶動了老闆的客流，每天晚上大媽的女兒來接她下班時，偶爾也會有幾個好奇的顧客上前拍照。

此文一出也吸引大量回應，不少網友紛紛大讚，「可見阿姨是很愛勞動的人，很勵志」、「阿姨真的是好勤快，希望阿姨能夠開心快樂，健康長壽」、「不管家裡生活怎麼樣還是要努力，阿姨的想法太好了」、「阿姨這樣的心態真的很好，明明可以享福不用這麼辛苦了，沒想到還是出來打工」。

也有網友分享類似經驗，「我爸以前公司有個婆婆也是不缺錢但很閒，每天自掏腰包給餐廳加餐，過年還給我爸送好多臘肉，她說家裡好多房子，自己沒事做」、「我家社區有一位老太太就愛撿回收，兒子還開保時捷幫她裝撿來的東西」、「我們社區負責整理垃圾桶的阿姨住大別墅」。

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