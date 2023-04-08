野生大熊貓現蹤青藏高原？專家喊「不可能」 真相曝光

瑪禪南加在達瓦更扎拍攝到的大熊貓。（取材自紅星新聞）

青藏高原竟然出現野生大熊貓？最近一支「青海出現野生大熊貓」的視頻在中國網路上瘋傳，然而內容引起許多網友質疑。專家表示，青海並非大熊貓適宜的棲息地，「不可能出現野生大熊貓」。媒體追蹤視頻來源，發現視頻拍攝地點在四川雅安寶興縣境內的達瓦更扎景區。拍攝者說，他的朋友為了澄清「青海出現野生大熊貓」謠言還遭網暴，讓他很憤怒。

紅星新聞報導，相關視頻3月31日發布，視頻中，一隻憨態可掬的大熊貓朝山坡上爬行，不時回頭張望，發布視頻的網民在文字和視頻中標註發現地點為「青海沙柳河」。視頻在網路上被瘋傳並引發質疑聲後，視頻發布者「小馬哥」表示，該條視頻是他轉發，未經核實。

微博認證的知名科學科普博主「圓掌」看到後斬釘直鐵地回覆，「視頻裡這種環境100%不會有大熊貓，要麼是視頻造假，要麼是位置造假」，更強調「青海只有西藏棕熊，沒有野生大熊貓，絕對！」。

據報導，西寧野生動物園 副園長、青海野生動物救護繁育中心副主任齊新章表示，青海地處青藏高原東北部，氣候普遍寒冷乾燥，「青海連竹子都沒有，熊貓來了得餓死！」，青海的環境不適合牠們生存，歷史上也沒有發現大熊貓紀錄。

媒體追蹤原視頻的拍攝者，終於找到是由四川雅安寶興縣村民瑪禪南加 所拍攝，他表示，視頻是他在2022年12月21日拍攝於寶興縣境內的達瓦更扎景區，那裡經常遇見大熊貓，當天他放羊準備回家，偶遇穿越公路的大熊貓，於是停下拍攝了幾段視頻。這隻大熊貓穿越公路後，爬上山坡，跑進樹林就消失了，當時他將視頻發到自己的微信 朋友圈。「要不是朋友提醒我，都不知道視頻火了！」。

對於這段視頻被轉發謠傳為「青海出現野生大熊貓」一事，瑪禪南加感到很憤怒，他說朋友為此舉報別人傳謠，還遭到部分網友網暴。為了闢謠，他還專門拍攝了一段視頻講述拍攝過程。