不滿清明要加班 央企員工怒懟主管「舔領導」 官媒說話了

央企清明節強制加班，引發員工集體請辭，相關對話引發熱傳。(取材自新黃河)

央企中國電子科技集團（CETC，以下簡稱「中國電科」）員工因拒絕在清明假期加班而集體辭職聊天紀錄近日在網上瘋傳，儘管中國電科稍後回應當事人非集團員工，仍引發輿論關注加班文化。官媒新華社旗下「半月談」期刊也發文評論稱，必須要讓勞動法「長出牙齒」，才能解決類似加班現象。

中國電科因強制加班一事引發關係，圖為中國電科旗下電科裝備科技人員對研製成功的離子注入機進行相關測試。( 中新社)

網傳聊天紀錄顯示，疑似中國電科集團成都區軟體開發事業部領導說清明節需兩個人加班，但過了兩天沒有員工回應，於是領導指定陳志龍等兩人加班。陳志龍因長期超時工作又被點名加班，忍無可忍拒絕主管要求，並在微信 群裡嗆領導「簽的是勞動合同還是賣身契」、「你想當哈巴狗去舔領導別帶上我們」、「我們加班你們在幹什麼？」等情緒性言論。

陳志龍並在有413人的公司群組裡稱，全部門同事已加班整月，他近期加班都是100多個小時，從早上8點加到凌晨2點是常有的事，而2名領導卻按時下班，在家中躺平指揮，質疑領導是「靠關係上位」、「不懂管理」等。陳志龍的發言隨即引起部門同事的集體共鳴，多人陸續發言表示要辭職，陳志龍隨後也表示主動請辭。

聊天紀錄被上傳網路後衝上熱搜，群內的「CETC」被網民點名疑為中國電科集團的簡稱，陳志龍的發言也引發大批網民共鳴，並稱「央企都加班整個月，清明也無休，其他公司只會更嚴重」。環球時報前總編輯胡錫進也發文籲國有單位不應帶頭破壞勞動法。

稍後，中國電科集團發言人回應表示，網傳微信群聊天紀錄所涉單位和人員，非集團公司所屬成員單位和員工，對傳播不實信息將保留追究法律責任權利。網民官方的回應則表示：「外包員工難道就不是人？」

四川省與成都市總工會也回應稱，已第一時間核查相關情況，若情況屬實，公司涉嫌違法將遭罰，工會將切實維護職工合法權益。

瀟湘晨報引述法界人士表示，沒有特殊情況強迫勞動者加班屬於違法行為，勞動者可通過協商、投訴、申請勞動仲裁、提告主張權益。

對此，新華社主辦「半月談」期刊發出評論指出，依法依規是用人單位雇用勞動者工作的底線與前提，當下一些企業卻將加班常態化，嚴重侵犯勞動者權益，是徹頭徹尾的違法行為。默認加班、隱形加班、「狼性文化」、「996」等所謂「加班文化」屢禁不絕，解決非法加班問題，要讓勞動法「長出牙齒」，將廣大勞動者的期待化為執行力，使用人單位不能「任性」、不敢「任性」，致力於解決問題，而不是解決提問題的人。

央企清明節強制加班，引發員工集體請辭，相關對話引發熱傳。(取材自新黃河)

央企清明節強制加班，引發員工集體請辭，相關對話引發熱傳。(取材自新黃河)

央企清明節強制加班，引發員工集體請辭，相關對話引發熱傳。(取材自新黃河)

央企清明節強制加班，引發員工集體請辭，相關對話引發熱傳。(取材自新黃河)

央企清明節強制加班，引發員工集體請辭，相關對話引發熱傳。(取材自新黃河)