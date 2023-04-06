1天8景點、睡3小時…特種兵式旅遊 大學生新風潮

邢源蘇恆和他朋友。（取材自紅星新聞）

中國大學生近來興起「特種兵式旅遊」，「一天8個景點、晚上只睡3小時」，當事人形容，行程雖累但「有一種收集感的滿足」。相關詞條在眾多社交媒體上成為熱門話題，其中某短視頻平台上視頻已累計上千萬播放量。專家認為，這種時間短、景點多、花費少、舟車勞頓的狂歡型高強度旅行，可能存在「報復性旅行」心理，也挑戰著景區的運營能力。

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紅星新聞報導，大學生朱玳瑩說，第一次這樣旅行發生在今年寒假，目前她已獨自前往9個城市，累計打卡的景點破百，「最強的一次，應該是寒假八天跨越浙贛皖三個省份，打卡了幾十個景點」。

3月31日，朱玳瑩因為校內補考安排，意外獲得周五一天假期，她提前準備了四川廣元一日軍訓式旅行計畫，上午9點多她就到達廣元，當天她就打卡了8個地點，包括皇澤寺、明月峽、千佛崖、鳳凰山公園等，晚上23點左右才回到學校。

對她來說，一趟旅行能把每個知名景點都逛了，會產生一種收集感的滿足，「我隨時知道自己下一個目標在哪裡，不會在一段時間裡迷茫閒逛」。

朱玳瑩廣元一日遊。（取材自紅星新聞）

在西安讀大二的邢源蘇恆，和同學去成都體驗了特種兵式旅遊。周五下課後和同學乘坐當晚19點多的高鐵，於當天23點30分許到達成都東站。隨後兩人體驗了成都夜景，凌晨三、四點才休息。早上6點多起床出發去大熊貓基地，再到武侯祠、寬窄巷子、錦裡、成都博物館 等多個景點。

旅途中偶爾也會出現一些奇妙的邂逅。朱玳瑩說，「通過聊天，我不僅認識了世界的多面性，路途中的無聊孤單也消失了」。邢源蘇恆也表示，這些不經意的奇遇，似乎會讓他們暫時遠離周中繁忙學業帶來的壓力，短暫的狂歡卻發揮出治癒的功能。

為何特種兵式旅行能在大學生群體形成一種潮流？成都錦城學院文旅管理系副教授鄧靜表示，首先，曾經出行受到限制的大學生們可能存在一定的「報復性旅遊」的心理；其次，大學生身體素質比較好，有足夠活力去實踐這種高強度的旅行；另外，大學生群體旅遊預算 有限，不過夜不住宿的這種旅行方式，讓他們的消費成本也能降低。