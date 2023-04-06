被說「陰氣重」 95後壽衣模特：曾躲幕後 現在堅持做自己

河南姑娘任賽男畢業後，選擇了一份不太一樣的職業——壽衣模特。她的工作是穿上壽衣展示，漢服、旗袍……在她身上，它們更像一件禮服。（中新社）

兩年前，河南 姑娘任賽男曾因為「95後女生做壽衣模特」的話題登上熱搜，她坦言，出圈後有光環也有困擾，網友有點讚的，也有說她陰氣重的。讓她一度因害怕和恐慌躲到幕後，但沉寂兩年後她堅持做自己，繼續透過直播和網友分享壽衣。

來源：YouTube

羊城晚報報導，任賽男畢業後，選擇了一份不太一樣的職業——壽衣模特。她的工作是穿上壽衣展示，漢服、旗袍……在她身上，它們更像一件禮服。

任賽男說，壽衣不是一件，是好多件，有襯衣、襯褲、夾衣、棉衣、罩衣，有的還有披風、鞋子、帽子、是一套的。穿上去不會疼也不會癢，只是比普通衣服更寬大。

河南姑娘任賽男畢業後，選擇了一份不太一樣的職業——壽衣模特。她的工作是穿上壽衣展示，漢服、旗袍……在她身上，它們更像一件禮服。（視頻截圖）

任賽男表示，她從客服到倉庫實習、倉庫打包都做過，後來又做運營，參與一些產品的開發，再後來做直播。之所以試穿，是因為客戶不想出現任何差錯，而且假人穿壽衣會讓家屬害怕，透過試穿可以減輕家屬的恐懼，也能更好回答面料細節、尺碼等信息。

任賽男說，她大學時學電子商務，面試 時知道這是殯葬行業。當時也很糾結，她平時膽子比較小，不知道自己能不能堅持下來。猶豫了一晚，還是決定接下這份工作。媽媽一開始很不理解讓她辭職，後來也接受了。

河南姑娘任賽男畢業後，選擇了一份不太一樣的職業——壽衣模特。她的工作是穿上壽衣展示，漢服、旗袍……在她身上，它們更像一件禮服。（取材自大河網）

任賽男分享，曾遇到70多歲的老兩口，要給自己買壽衣。他們身體其實挺好的，就是想提前準備，不想讓兒女太操心。我覺得他們應該是很難過的，但沒想到這麼豁達。全程都說笑著說謝謝你啊之類的，感覺不到那種悲傷的情緒。這也影響了我，讓我變得豁達。

任賽男表示，她經常半夜兩、三點接到客戶電話，對方問可以給我送一套壽衣嗎，然後就一直哭。不知道該怎麼辦，就只能傾聽，陪著他。有時候聽他們說謝謝的時候，特別有成就感。

河南姑娘任賽男畢業後，選擇了一份不太一樣的職業——壽衣模特。她的工作是穿上壽衣展示，漢服、旗袍……在她身上，它們更像一件禮服。（中新社）

她說，「我給自己的定義就是陪伴者」。有一個家屬，之前和她線上溝通過兩小時，「十幾天料理完後事後，他說謝謝我，要把我刪了」。她也能理解客戶的選擇。