他患「不死癌症」臥床32年 建「數據庫」助無名屍歸根

張大勇側著身子在床上辦公 。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

自1991年因罹患僵直性脊椎炎並接受手術 失敗後，張大勇已臥床32年，某次躺著看電視時發現一則女屍信息，讓他體會到「躺在家裡就能幫助到別人」，於是蒐集相關信息，創建全國唯一的「無名逝者數據庫」，目前已收錄7271條無人認領的遺體數據，11年來已至少讓200多名無名逝者葉落歸根。今年59歲的張大勇說，他準備一直做下去，因為這就是他的使命和責任。

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紅星新聞報導，床頭擺了電腦，張大勇每天會花至少8個小時運營「無名逝者數據庫」網站，躺了32年，張大勇已經習慣了用這樣的角度看世界；最近一次出門還是3年多前。由於幾次誤診，這個「不死的癌症 」，導致他脊椎骨鈣化，全身頸椎、雙髖等30多處關節僵硬，無法轉頭、坐立、行走，慢慢變成了一具「會呼吸的木乃伊」。

1991年7月，是張大勇人生的分界線。據報導，張大勇罹患強直性脊柱炎，27歲後三段失敗的治療經歷，一下子讓他「從天堂掉到地獄」，他從此癱瘓在床，讓他連走向死亡都難如登天；在母親的陪伴下，張大勇逐漸接受了現實，在母親收廢品時為他尋來的成噸報紙裡，張大勇重新探尋著自己生命的意義。

張大勇與母親少有的幾次出門。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

報導指出，1997年的一天，窗外的河道裡出現了一具被姦殺後焚毀的女屍。某天，張大勇躺著看電視，電視台報導稱一對夫妻吵架後妻子離家出走，他覺得報導中妻子身著紅衣的形象和那具女屍非常相似，於是立馬讓弟弟聯繫對方，結果真的對上了。

「躺在家裡就能幫助到別人，」這件事對張大勇的觸動很大，他說，「我覺得可能是上天的安排，讓我以後就幹這個。」

據報導，1998年，張大勇看見報紙一則新聞，稱美國建立一個尋親網站，讓他眼前一亮，在洛陽大學老師的幫助下，2001年1月2日，張大勇的第一個公益尋人網站正式上線運營；後來尋親網站如雨後春筍般冒出，張大勇將重心轉移到了無人認領的遺體上。

2011年，他決定「臥行中國」，更重要的是推動媒體的關注，歷時40天，張大勇收集了500多條無名屍信息，遠超過他過去幾年的收穫；同年，「無名逝者數據庫」網站正式上線。

報導說，張大勇經濟上也是拮据的，有人找他在網站上打廣告，他拒絕了，「不想讓別人說我靠死人賺錢。」每年網站要交2000多元的維護費用，而他的低保費 每月只有500多元。2017年，深圳一家公益基金會資助了他。

7000多條無人認領的遺體信息中，張大勇設置了「找到了」欄目，希望找到了的尋親家庭或單位可以主動聯繫他。這十多年，張大勇收到了200多條短信回覆，「大部分說的是感謝我，已經找到了。」

2012年上線的無名逝者數據庫，至今已過去11年，仍是中國民間唯一一個，已至少讓200多名無名逝者葉落歸根；隨著時日增長，他越來越覺得，這就是他的使命和責任。