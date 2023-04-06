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莫德納CEO訪上海 表態加速投資布局

中國新聞組／北京6日電

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）近期低調訪問上海，並和上海市委書記陳吉寧會面，強調將加快在滬投資布局。業內人士透露，莫德納正尋求與中國廠商合作的機會，但仍面臨不確定性。

綜合第一財經、澎湃新聞報導，班塞爾的訪問行程雖然低調，但在上海的生物製藥業中引發高度關注，「不少業界人士期待希望他們來投資上海，並把業務和生產線帶進來」。

班塞爾4日訪問上海時表示，目前全球製藥行業處於關鍵時期，這次訪問上海充分感受到這座國際化大都市致力於發展醫藥產業、提供健康服務，並具備穩固的基礎和豐富的資源。「將加快在滬投資布局，攜手中國合作夥伴開展研發生產，以製藥新技術、新產品更好造福廣大患者」。

報導引述一名位於上海的疫苗產業相關人士透露，莫德納正尋求與中國廠商合作的機會，但仍面臨不確定性。

去年9月，班塞爾在東京受訪時曾提到已和中國政府討論供應新冠疫苗的議題，強調「我們是開放的，而且有能力」，但尚未做出任何決定。

班塞爾此次造訪上海也與上海市委書記陳吉寧會面。陳吉寧提到莫德納是技術領先的創新型醫藥企業，而生物醫藥產業是上海重點布局的3大領先產業之一，雙方合作領域十分廣闊。

他歡迎莫德納把自身科創優勢與上海產業優勢、市場優勢、資源優勢更加緊密結合，加大在滬投資力度、完善研發生產布局，讓更多新技術、新產品在上海落地，分享行業發展機遇和先進經驗理念。

莫德納 投資 疫苗

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