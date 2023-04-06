上海墓地每平米11萬美元比陽宅貴 民大嘆「死不起」

上海松鶴園墓地高達40多萬一個。(取材自官網)

清明節甫過，中國「天價墓地」又引發討論。上海松鶴園3月中旬開賣新墓區，平均售價每平方公尺（0.3坪）76萬元（人民幣，下同，約11萬美元），是上海市中心房價 的數倍之譜；網民紛紛慨嘆：「死不起」、「做人做鬼都難」。

21世紀商業評論報導，上海松鶴園3月中旬開賣的新墓區，有面積0.6平方公尺的單／雙穴墓，售價34.18萬元；同面積的三穴墓，售價45.78萬元。若換算成每平方公尺的價格，高達76萬元，遠高於上海市中心房價。

翻查上海松鶴園官網的公開價格，該園最貴的是「德馨苑5區」，面積0.8平方公尺的三穴墓售價人民幣62萬8800元(約9.1萬美元)。

在中國一線城市北上廣深，都出現墓地價格遠比陽宅價格要高的現象。據鈦媒體報導，其中以深圳市墓地的平均價格最高，達14.9萬元，這是由於位於深圳鹽田區的大鵬灣華僑墓園墓地起售價高達35萬元，從而拉高了深圳墓地的均價。

由於地皮取得困難，中國民政部2018年發布的殯葬管理新規中規定，埋葬骨灰的單人或雙人墓地面積都不得超過1平方公尺；因為墓地價格是市場調節，所以中國目前還沒有統一的墓地價格公示平台。

而且，在中國不是付了天價就能永久取得墓地。根據法律相關規定，中國墓地使用年限一般為50年或70年。中國民眾其實只是花天價租了20年使用權，20年後可以付費繼續使用，若不付費就必須遷出。而且墓地所有權歸國家或集體所有，不得自行轉讓或買賣。

也因此，中國天價墓地導致上海等地出現所謂的「墓地房」奇特現象。因為與其花大錢取得20年墓地使用權，還不如買一間使用權70年的住宅安放先人遺體來得划算。