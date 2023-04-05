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廣州62歲退休師 月薪3000做清潔員「每天見人都覺羞恥」

中國新聞組／北京5日電
62歲的退休老師孫如在醫院當清潔人員。(視頻截圖)
62歲的退休老師孫如在醫院當清潔人員。(視頻截圖)

「第一天去上班的時候，穿著統一發放的工服，我自己都接受不了，每天見人都覺得有點羞恥。」62歲的退休老師孫如(化名)急需在廣州找一份工作，但這年紀找工作「太難了」，多次求職碰壁的她只好到醫院當清潔人員，只求一個安身之處。

來源：YouTube

時代財經報導，孫如是有42年教齡的資深教師，來到廣州這座「超級城市」生活，她沒有想到的是會找不到生計，原因是到了62歲，在找工作的過程中最常收到「年齡超了」的回覆，因此她的期望不斷降低，求職意向從機構老師、到住家老師、到保母，但依然屢屢碰壁。如今終於暫時獲得一份穩定的工作——在醫院擔任清潔人員。

根據第七次全國人口普查數據，2020年中國60歲及以上人口為2.6億人，其中60到69歲老人為1.4億人，低齡老人占全部老人的比重為55.83%。

據「前程無憂」發布的「2022老齡群體退休再就業調研報告」顯示，有68%的老齡群體有過退休後就業的意願。但在孫如看來，年齡限制和機會限制就像一堵高牆，把像她一樣有就業意願和就業能力的退休老人擋在門外。

報導指出，孫如每天5點半起床，從研究黑板的板書，到研究消毒的次數。她從老師這個受人敬仰的職業，現在成了容易被輕視的清潔人員，孫如更受不了護士們對她的「使喚」，「挺不服氣的，覺得她們自己也是打工的，有什麼資格來對我們吆三喝四的。」

但孫如在當清潔人員一周後漸漸接受自己的身分，這時她才敢告訴女兒，果然女兒很生氣，孫如說，女兒下意識的憤怒情緒來源於一種愧疚，「她覺得是她邀請我來廣州的。」孫如的女兒還說，以她這個教師的資歷，做清潔工很浪費資源，「妳能幫助更多人，創造更大的價值。」

孫如身邊的親友也多不諒解，甚至還有人質疑孫如拿著5000元的退休金，為何還要和別人搶這份一個月3100元的工作？但孫如沒有想這麼多，而且她慢慢發現，清潔工作並沒有那麼容易，也是有門道和技巧的。

「除了完成工作，我發現，醫院裡有學不完的東西。」孫如還學會配藥，能幫著護士做一些輔助工作，因為在小兒消化科工作，她還學到了許多關於消化、保健的常識，「如果以後要帶孫子，這些很有用」。

退休金 就業 人口普查

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