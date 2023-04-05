有人忘記帶手機…國航班機滑行後返回 延誤90分鐘

下機取手機的乘客（戴帽者）被拍到登上了下一趟飛北京的航班。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

什麼樣的緊急情形會讓飛機突發返回？身體突然不適？親人去世噩耗？國航CA1550航班日前在從上海虹橋機場 出發，在滑出跑道後突然返回。行程被延誤一個半小時的乘客，知道返回原因竟是有乘客「忘記帶手機 」後氣到不行，北京 乘客潘先生怒批「我飛了150多萬公里，還沒有見過一次」。

上游新聞報導，有多位日前搭乘國航CA1550航班上海虹橋到北京首都機場的乘客在網上投訴稱，該航班在推出後，居然因為有乘客稱忘了帶手機返回，造成一個半小時的延誤，其中北京乘客潘先生表示，他對於延誤後機組的服務態度感到不滿意，已經向國航方面投訴。

潘先生說，當晚飛機排隊起飛後突然返回，以為是飛機有什麼故障，但他回憶，「當時我就比較奇怪，大概等了十多分鐘，這時廣播說有乘客自願取消航班，所以現在要返回登機口。」另一位乘客秦女士表示，「乘務長說是一位乘客把手機忘在登機口，要找手機。飛機推出了，地面說找到了，然後這位乘客自願取消行程去拿手機。」

令乘客感到不滿的是，機長全程沒有廣播，飛機一直停在停機坪上，「有一位大姐要從北京轉雪梨的航班，著急地一直請空服人員確認，但空乘根本就不理她。」另外有頭等艙乘客跟主任乘務長發生爭論，幾位空乘還來阻止乘客拍照錄影，場面更加緊繃。

據報導，該班機終於在晚上10點起飛，距離原定的起飛時間已經過去了一個半小時。乘客潘先生說，雖然在飛行途中，空服人員有對乘客表達歉意，但大家還是諸多抱怨，「我也遇到過因為乘客身體原因，飛機推出後再返航被迫取消，甚至急救車都等在登機口那種，但為什麼拿手機這麼小的事情，也一定要讓飛機返回？我飛了150多萬公里，還沒有見過一次。」

針對此事，國航表示已經對潘先生的投訴表示致歉，但相關補償問題還需進一步上報處理。關於針對航班服務的投訴，國航表示，制止乘客拍照、管控客艙秩序的相關行為，符合規定。潘先生表示，將繼續向其他相關部門投訴。