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減持套現？ 360老董離婚 分給前妻4.47億股近90億元

中國新聞組／北京5日電
周鴻禕給前妻的分手費高達人民幣89.67億元。（Getty Images）
周鴻禕給前妻的分手費高達人民幣89.67億元。（Getty Images）

360集團4日公告，董事長兼CEO周鴻禕與妻子胡歡協商離婚，周鴻禕將其持有的4.47億股分割至胡歡名下，「分手費」高達89.67億元（人民幣，下同，約13億美元）。由於大量股權變動引發股民擔憂是否是高層變相減持套現，董秘趙路明稱兩人未來數月無減持計畫。

每日經濟新聞報導，公告顯示，周鴻禕為公司實際控制人。本次權益變動前，周鴻禕先生直接持有公司8.2億股股份，占公司總股本的11.49%。根據離婚協議書，周鴻禕擬將其直接持有的公司4.4億股股份（約占公司總股份的6.25%）分割至胡歡名下。

截至4日收盤，360股價報收20.08元，漲4.58%，總市值1435億元。據此計算，周鴻禕離婚分給前妻胡歡的股份價值約89.67億元。值得注意的是，今年以來，360公司股價從6.54元漲至20.08元，漲幅超200%，市值大漲967.43億元。

報導指出，周鴻禕曾在自傳描述他與胡歡交往的經過，1996年周鴻禕加入北大方正，而胡歡當時也在北大方正工作。他倆最開始是通過BBS認識的，當時胡歡身材修長，氣質端正，被稱為「方正之花」。

後來周鴻禕從方正裸辭，創辦3721，每次周鴻禕事業出現瓶頸期，胡歡都是全力支持。在創業初期，周鴻禕沒有收入，都是胡歡掙錢養家。胡歡曾說過「欣賞周鴻禕的女人不多」，稱自己獨具慧眼。周鴻禕也多次表示「太太是最好的選擇」。

2018年2月28日，360安全科技股份有限公司在上海證券交易所敲鑼上市。360成功回歸A股，董事長兼CEO周鴻禕率領集團高管，圍著紅色圍巾出席，胡歡當天也以股東代表身分出席。網友們看到周鴻禕妻子的第一反應是：遠看像董明珠，近看像金星。

券商中國報導，360在大模型AI有搜索引擎稀有優勢，是A股唯一標的。在離婚消息發布後，投資圈爭論的並不是兩人為何離婚，而是此事對360股價是利好還是利空？難道這是高層變相減持套現？

一則疑似360董秘趙路明的回應也開始在網上流傳，趙路明寫到「不離婚就不能減持了嗎?」、「套現的話，分4.99%不香嗎？」，趙路明稱6.25%意味著要受兩次90天二級1%、大宗2%的規定，「誰要說我給老闆出這種套現策略，我跟誰玩命，你在侮辱我的專業能力」。

而360公告明確周鴻禕及其一致行動人在未來12個月內無減持計畫，胡歡未來6個月內無減持計畫，打消市場近期對大股東減持擔憂。

360董事長兼CEO周鴻禕與妻子胡歡協商離婚。（取材自微博）
360董事長兼CEO周鴻禕與妻子胡歡協商離婚。（取材自微博）

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