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亞洲開發銀行：預測中國今年經濟成長率上調為5%

記者廖士鋒／即時報導
亞洲開發銀行預期中國2023年經濟成長率為5%，和北京官方預期一致。圖為貴州省銅仁市一家汽車廠的組裝線。（新華社）
亞洲開發銀行預期中國2023年經濟成長率為5%，和北京官方預期一致。圖為貴州省銅仁市一家汽車廠的組裝線。（新華社）

中國疫情解封之後，外界對其經濟增長的預期也陸續調整，而亞洲開發銀行4日最新的報告預測，中國2023年經濟成長率將增至5%。

亞洲開發銀行4日發布「2023年亞洲發展展望（4月版）」，內容提到在新冠肺炎疫情防控措施優化調整和居民需求恢復之下，預計2023年中國經濟增速將提升至5%。此前在2022年12月，該行的預期則為4.3％。

亞洲開發銀行駐中國代表處首席代表薩法爾．帕爾韋茲（Safdar Parvez）指出，為刺激經濟復甦，短期內仍需要基礎設施投資等財政支出，尤其是在2023年發達經濟體增長趨勢降溫可能抑制外需的背景下。

2023年預計對外貿易增長將有所放緩，資本流動可能更加趨於平衡。隨著來自發達經濟體的需求疲軟，加上高基數，出口可能會呈下降趨勢。消費品和投資品出口走軟或會抑制商品進口，而隨著中國出境旅遊的恢復，服務貿易應會回升。

另外，在通膨部分，由於生產者價格上漲向居民消費價格傳導的可能性在降低，2023年和2024年消費價格漲幅預計將保持低位。而受居民需求走高推動，服務價格可能會回升。預計2023年通膨率為2.2%，2024年將因經濟增長放緩而降至2.0%。

展望前景，亞行指出，中國內部風險包括：一是新冠肺炎病毒具有不可預測性，新變異株可能會破壞內部消費的復甦；二是消費或房地產市場的復甦速度慢於預期；外部風險主要是全球經濟降溫的速度或深度超過預期。

此前，另一機構世界銀行已在3月30日發佈2023年4月期「東亞和太平洋地區經濟半年報」，將今年中國經濟增長預期從2022年10月預測的4.5%上調至5.1%。經濟合作與發展組織（OECD）3月17日發布的經濟展望報告，則將中國經濟增長預期由此前的4.6%上調至5.3%。

而前世界銀行副行長、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫則於4月1日對「每日經濟新聞」表示，儘管2023年中國經濟增長速度的預期目標明確為5%左右，「但預計實際上經濟增長會在5.5%左右，甚至有可能超過6%」。

疫情 投資 新冠肺炎

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