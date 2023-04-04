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彩禮40萬 母扣戶口簿阻嫁 民政部支招

中國新聞組／北京4日電
一名女網友因男友拿不出彩禮，被母親扣下戶口簿不能結婚，急得上網求問。(取材自百度百科)
一名女網友因男友拿不出彩禮，被母親扣下戶口簿不能結婚，急得上網求問。(取材自百度百科)

中國一名女性上網求問，她想結婚，但母親要求男友拿出人民幣40萬(約5.8萬美元)彩禮，不給就扣下戶口簿，她還能結婚嗎？民政部社會事務司回應，婚姻登記機關可憑公安部門或戶籍管理機構出具的蓋印戶籍證明，即可辦理婚姻登記。

每日經濟新聞報導，女網友稱，母親要求40萬高價彩禮，堅決說「不給彩禮，就不同意結婚，直接扣住戶口簿」，但男友給不出這麽多錢，她也非常想與摯愛結婚，有辦法「如願登記結婚嗎？」

民政部社會事務司答覆，根據規定，當事人若無法出具居民戶口簿，婚姻登記機關可憑公安部門或有關戶籍管理機構出具的加蓋印章的戶籍證明辦理婚姻登記；當事人屬於集體戶口的，婚姻登記機關可憑集體戶口簿內本人的戶口卡片或加蓋單位印章的記載其戶籍情況的戶口簿覆印件辦理登記。當事人未辦理落戶手續的，戶口遷出地或另一方當事人戶口所在地的婚姻登記機關，可憑公安部門或有關戶籍管理機構出具的證明資料辦理登記。

另有一名網友說，近日準備預約結婚登記才發現，要準備的證件真不少，必備的身分證和戶口簿就認了，為什麼還要準備居住證？現在人口流動如此頻繁，還要多此一舉去辦居住證？」

民政部說，根據《國務院關於同意在部分地區開展內地居民婚姻登記「跨省通辦」試點的批覆》規定調整後，雙方均非本地戶籍的婚姻登記當事人，可憑一方居住證和雙方戶口簿、身分證，在居住證發放地婚姻登記機關申請辦理婚姻登記，或者自行選擇在一方常住戶口所在地辦理婚姻登記。

公安 國務院

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