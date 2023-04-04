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UP主「收益掉80%」 B站爆停更潮

中國新聞組／北京4日電
中國知名影音平台「bilibili」（又名嗶哩嗶哩、B站）近年持續虧損。（取材自微博）
中國知名影音平台「bilibili」（又名嗶哩嗶哩、B站）近年持續虧損。（取材自微博）

知名影音平台「bilibili」（B站）最近爆「停更潮」，許多UP主紛紛表示將暫時停止更新影片，而多數人停更的原因，主要是獲利大幅減少，難以打平成本。網傳AI創作的能力是打擊原創視頻的原因，多名創作者對此表示否認。部分高人氣Up也表示，並沒有所謂的「停更潮，停更是個人原因，與B站並無關係。

據21財經報導，多位UP主罕見、密集地公開宣布暫停更新，大部分UP主表示，「B站獎勵機制今年進行大幅調整」，一位在B站擁有數萬粉絲的UP主說，一條各項數據和去年差別不多的影片，B站給創作者的收益只有去年的1/3到1/2。

所謂的收益，指的是B站2018年1月推出的「bilibili創作激勵計畫」，根據影片播放量、點讚、投幣、收藏等數據給予UP主現金獎勵。由於近年B站持續虧損，激勵金額也被迫不斷下降。UP主覓渡Dzg稱收益「直接減少80%」，另有多個UP主發布類似內容表示收益下降了50%至80%。

據不完全統計，本次宣布停更者包括知名懸疑推理博主、2019年B站百大UP主@怪異君（265萬粉絲）、遊戲區博主@靠臉吃飯的徐大王（385萬粉絲）、剛剛獲得2022年B站百大UP主的@-LKs-（311萬粉絲）以及數位粉絲量在數10萬到數萬的中腰部UP主。

封面新聞報導，UP主「靠臉吃飯的徐大王」最近在視頻中說到停更原因，指經濟效益是重要因素；對於他這類擁有幾百萬粉絲的全職UP主，不僅需要以此為生，還得養活幕後團隊，單純依靠投稿視頻的點擊量、點讚數，可謂杯水車薪。

另一位UP主「-LKs-」則提到，「激勵計畫的錢不應該是一個全職頻道的收入大頭」。這也側面印證了此類頭部UP主，更多依靠的是商業變現所帶來的收益。不過「LKs--」稱停更和經濟情況無關，「今年在B站收入也不比以前少」。

「關於平台流量的收益不清楚，但我們主要是靠接商單，目前商單減少了。」一位粉絲量近百萬的UP主說，身邊陸續有UP主在停更，「目前B站UP主整體商單都存在這樣的情況，大家用愛發電，也不會堅持太久的」。

「靠臉吃飯的徐大王」在最近的視頻中說到停更的原因。(視頻截圖)
「靠臉吃飯的徐大王」在最近的視頻中說到停更的原因。(視頻截圖)

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