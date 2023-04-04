我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節稅騙局鎖定高收入群 國稅局提醒小心違法

川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

中國省監察官首評級 將嚴查是否「裸官」

中國新聞組／北京4日電
中國省監察官首評級，將嚴查配偶子女是否移居國外。圖為中國民眾在美國駐北京大使館簽證處外排隊。（Getty Images)
中國省監察官首評級，將嚴查配偶子女是否移居國外。圖為中國民眾在美國駐北京大使館簽證處外排隊。（Getty Images)

「裸官」向來是中國官員腐敗的一大特色。所謂「裸官」，是指配偶、子女均已移居海外的官員。按中國規定，「裸官」應當辭去官職。中央紀委國家監委針對「裸官」下猛藥，省監察官首評級，將嚴查配偶子女是否移居國外。

中央紀委國家監委網站2日發文，指全國省一級紀檢監察機構監察官等級首次確定工作已於上月底完成，當中提及如有幹部的配偶子女移居國外或境外的情況，應嚴格審核，不符合條件者堅決「卡住」。

據了解，20大前再一次嚴查「裸官」，與中國官場換屆、人事重洗牌密切相關。如今省一級紀檢監察機構監察官等級首次確定工作全面完成，顯示打「裸官」政策會延續下去。

中國監察官分13等級。中央紀委國家監委網站文章提出要「嚴格標準條件，嚴把準入關口」，堅持把政治標準作為監察官等級確定的首要條件，各省區市紀委監委嚴把幹部政治關口，會同組織、公安、信用等部門對幹部違紀違法、黨風廉政、社會信用紀錄、配偶子女移居國外或境外，以及其他特殊情況嚴格審核，對不符合條件的堅決「卡住」，堅決把牢「入口關」，確保每一名納入範圍的幹部都過得硬、靠得住。

公安 20大

上一則

長者多、公屋多… 觀塘取代深水埗 成香港最窮區

下一則

從演員變作家 林青霞獲港大名譽博士 「完成母親夢想」

延伸閱讀

維州費郡監委加薪30%過關 明年生效

維州費郡監委加薪30%過關 明年生效
視訊會無效 維州法院廢除費郡地目變更案

視訊會無效 維州法院廢除費郡地目變更案
特斯拉獲升評 從垃圾變藍籌

特斯拉獲升評 從垃圾變藍籌
特斯拉信評脫離垃圾級進入投資級 穆迪跟進標普之後調升

特斯拉信評脫離垃圾級進入投資級 穆迪跟進標普之後調升

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

2023-03-29 12:06
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

2023-03-27 15:14
來自推特的消息指出，中國官媒人民日報3月30日曾緊急停投，因漏印了「習近平」。但消息並未得到任何中媒報導或者證實。（取材自人民日報）

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

2023-03-31 06:51

超人氣

更多 >
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長
懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播