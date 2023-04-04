中國省監察官首評級 將嚴查是否「裸官」

中國省監察官首評級，將嚴查配偶子女是否移居國外。圖為中國民眾在美國駐北京大使館簽證處外排隊。（Getty Images)

「裸官」向來是中國官員腐敗的一大特色。所謂「裸官」，是指配偶、子女均已移居海外的官員。按中國規定，「裸官」應當辭去官職。中央紀委國家監委針對「裸官」下猛藥，省監察官首評級，將嚴查配偶子女是否移居國外。

中央紀委國家監委網站2日發文，指全國省一級紀檢監察機構監察官等級首次確定工作已於上月底完成，當中提及如有幹部的配偶子女移居國外或境外的情況，應嚴格審核，不符合條件者堅決「卡住」。

據了解，20大 前再一次嚴查「裸官」，與中國官場換屆、人事重洗牌密切相關。如今省一級紀檢監察機構監察官等級首次確定工作全面完成，顯示打「裸官」政策會延續下去。

中國監察官分13等級。中央紀委國家監委網站文章提出要「嚴格標準條件，嚴把準入關口」，堅持把政治標準作為監察官等級確定的首要條件，各省區市紀委監委嚴把幹部政治關口，會同組織、公安 、信用等部門對幹部違紀違法、黨風廉政、社會信用紀錄、配偶子女移居國外或境外，以及其他特殊情況嚴格審核，對不符合條件的堅決「卡住」，堅決把牢「入口關」，確保每一名納入範圍的幹部都過得硬、靠得住。