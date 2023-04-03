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父母誤信偏方 抹酒精退燒 4歲粵童中毒急送ICU

中國新聞組╱北京3日電
酒精。(取材自百度百科)
酒精。(取材自百度百科)

廣東一對父母為緩解4歲女兒發高燒，用濃度達75％的酒精擦拭愛女身體，導致女童因急性酒精中毒、大腦功能受損，被送進加護病房急救。

九派新聞報導，4歲的曉月(化名)反覆發高燒，母親採用小時候家中老人偏方，用洗臉巾沾上酒精後為孩子擦身、擦額頭，「差不多一天時間，只要高燒上來就擦」，不久後，女兒便嘔吐，精神狀態轉差，沒有力氣，說話聲音微弱。

父母緊急送女兒入醫院，然而曉月入院不久就陷入昏迷，隨即被送入加護病房；醫師檢查發現女童出現急性酒精中毒，有嚴重代謝性酸中毒、大腦功能受損，好在女童經緊急治療2天後甦醒，目前正接受神經內科的復健治療，除語速稍慢外，沒有其他大礙。

曉月母親稱，小時候家中老人都用酒精為發燒的小孩降溫，於是她也照辦為女兒用酒精降溫，「以後肯定不會再用了」。

網友們紛紛表示，「真的好危險」、「太嚇人了」、「給孩子退燒還是聽醫囑比較放心」。

醫生提醒，小孩子發燒時千萬不要用偏方或用酒精擦拭身體，捂汗、退燒針、藥物灌腸、捏痧刮痧等也是不可取的方法；由於酒精會被皮膚吸收，可能導致過敏、引起急性酒精中毒，嚴重者還會出現呼吸衰竭甚至死亡。

廣東一對父母為四歲女兒抹酒精退燒，導致女兒酒精中毒、大腦功能受損，住進ICU。(...
廣東一對父母為四歲女兒抹酒精退燒，導致女兒酒精中毒、大腦功能受損，住進ICU。(取材自九派新聞)

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