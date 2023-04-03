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愚人節噱頭？常州動物園與虎同住 1小時懸賞10萬元

中國新聞組╱北京3日電
江蘇淹城野生動物世界發布「懸賞令」，引發熱議。(取材自紅星新聞)
江蘇淹城野生動物世界發布「懸賞令」，引發熱議。(取材自紅星新聞)

江蘇常州淹城野生動物園發出與虎同住「懸賞令」，稱獎勵為10萬人民幣(約1.5萬美元)一小時，消息引發熱議；有網友稱「這是拿生命當兒戲」，有網友認為是「愚人節的噱頭」，但也有不少網友留言要報名。

來源：YouTube

極目新聞報導，園方此次活動並未向有關部門報備，監管部門表示，該懸賞涉嫌違規，已責令園方停止發布，並予以刪除。

紅星新聞報導，園方工作人員回應活動屬實，但「活動已暫停，帳篷也損壞，獎勵並沒有發出去」。

據報導，江蘇淹城野生動物園位於常州市武進中心城區，占地2000畝，為國家5A旅遊景區，展出200多種、近萬隻的世界各地珍稀瀕危野生動物，是大型綜合性主題公園。園方今年首次推出「動物露營森友會」活動，打算畫定一個區域，目的是「讓遊客在動物園露營，以便與動物進行近距離的親密互動」。

園方1日先發出「懸賞令」，2日又發公告稱，因野生白虎較凶猛，不可控制，瞬間就將帳篷撕毀，導致活動無法進行，所以非常遺憾，特此通知「與虎同住」活動暫停；後續將挑選溫和的動物，繼續開展動物帳篷體驗。

專家提醒，圈養的獅子、老虎通常不具有對人類天然的恐懼，因此給予遊客「虛假的安全感」，但「對野生動物缺乏警惕會付出非常高昂的代價，有時甚至是生命」。

園方稱，此事係「愚人節」的宣傳活動，在海報的右下角，有透明小字寫著「愚人節快樂」。

江蘇淹城野生動物園發布的「懸賞令」右下角，有透明小字寫著「愚人節快樂」。(取材自...
江蘇淹城野生動物園發布的「懸賞令」右下角，有透明小字寫著「愚人節快樂」。(取材自極目新聞／來源園方)

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