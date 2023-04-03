我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普將過堂 媒體連署籲直播 紐約州議會提案 促允許進入法庭拍攝

竊郵件洗支票又見猖獗 加州去年遭竊500萬元

杭女自 「愛蓮說」製國風家宴網友看了狂點讚：真是捨不得吃啊

中國新聞組／北京3日電
兩位小客人穿著漢服來赴「愛蓮說」主題家宴。未覺用毛筆蘸取食用顏料，在盤子上寫了個「蓮」字，孩子們高興壞了。（取材自杭州發布）
兩位小客人穿著漢服來赴「愛蓮說」主題家宴。未覺用毛筆蘸取食用顏料，在盤子上寫了個「蓮」字，孩子們高興壞了。（取材自杭州發布）

杭州一名女子業餘時間自學廚藝、製作國風家宴，短短四年從「只會煮麵」一路進階，菜色造型設計、色彩搭配，充滿巧思，獲得「人民日報」微博點讚，該視頻隨後被200餘家媒體轉發，全網閱讀量超過2000萬。

杭州發布報導，製作國風家宴的杭州女生，網名叫未覺，她說，早年是「只會煮麵條」人士，2019年開始自學提升廚藝，受到家人朋友好評，去年嘗試製作國風主題家宴。「我很喜歡中國風，希望通過這種形式呈現國風之美。」

到目前為止，未覺已製作十多個主題家宴，神話故事、歷史人物、古典戲劇等，都是她的靈感來源，每道菜她會用成語或詩句取名，還嘗試將書法做進家宴。

報導說，未覺的家宴沒有太貴的食材，每桌成本兩百元上下，但在造型上花很多心思，「希望我的飯菜不僅好吃還有趣，讓家人和朋友感受到平凡生活中的小美好。」

每桌家宴的製作時間大約半天，但為了造型設計和色彩搭配，在製作前她都會先做設計，用彩鉛把菜品圖畫下來，畫一套圖約需兩個小時，正因為需要時間打磨，一個月只能製作一至兩個家宴。

家宴除了做給家人吃，有時會邀請朋友來品嚐，一位朋友家的兩個孩子，一個7歲一個11歲，很愛中國風，她製作了「愛蓮說」家宴招待，兩位小客人穿著漢服來赴宴，未覺用毛筆蘸取食用顏料，在盤子上寫了個「蓮」字，孩子們高興壞了。

很多網友看了以後留言點讚，「看著真是捨不得吃啊」「吃之前一定要先拍照」

微博 書法

上一則

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

延伸閱讀

白靈再度抵台拍片 清涼造型嚇壞童星？嬌嗔：我都有遮

白靈再度抵台拍片 清涼造型嚇壞童星？嬌嗔：我都有遮
Yoke方向盤不好用？Tesla開賣傳統方向盤 一周就賣光

Yoke方向盤不好用？Tesla開賣傳統方向盤 一周就賣光
凱特又輸了？美國人還是比較喜歡梅根....的造型品味

凱特又輸了？美國人還是比較喜歡梅根....的造型品味
微博之夜沒紅毯…女星發照拚場 Baby扮黑天鵝搶眼

微博之夜沒紅毯…女星發照拚場 Baby扮黑天鵝搶眼

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

2023-03-29 12:06
中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

2023-03-27 15:14
來自推特的消息指出，中國官媒人民日報3月30日曾緊急停投，因漏印了「習近平」。但消息並未得到任何中媒報導或者證實。（取材自人民日報）

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

2023-03-31 06:51
江南春的房間極其簡樸。記者問為何不在牆上掛幅字畫？他說：「我對字畫沒有什麼欣賞能力」。（取材自鳳凰網）

千億董事長300元襯衫買不下手 「炫富最高境界」

2023-03-27 11:00

超人氣

更多 >
歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」
WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月
阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用
巴隆：半導體製造耗水 台積電美國新廠恐掀搶水大戰

巴隆：半導體製造耗水 台積電美國新廠恐掀搶水大戰
不敵癌症病魔 日本音樂大師坂本龍一病逝

不敵癌症病魔 日本音樂大師坂本龍一病逝