杭女自 「愛蓮說」製國風家宴網友看了狂點讚：真是捨不得吃啊

兩位小客人穿著漢服來赴「愛蓮說」主題家宴。未覺用毛筆蘸取食用顏料，在盤子上寫了個「蓮」字，孩子們高興壞了。（取材自杭州發布）

杭州一名女子業餘時間自學廚藝、製作國風家宴，短短四年從「只會煮麵」一路進階，菜色造型設計、色彩搭配，充滿巧思，獲得「人民日報」微博 點讚，該視頻隨後被200餘家媒體轉發，全網閱讀量超過2000萬。

杭州發布報導，製作國風家宴的杭州女生，網名叫未覺，她說，早年是「只會煮麵條」人士，2019年開始自學提升廚藝，受到家人朋友好評，去年嘗試製作國風主題家宴。「我很喜歡中國風，希望通過這種形式呈現國風之美。」

到目前為止，未覺已製作十多個主題家宴，神話故事、歷史人物、古典戲劇等，都是她的靈感來源，每道菜她會用成語或詩句取名，還嘗試將書法 做進家宴。

報導說，未覺的家宴沒有太貴的食材，每桌成本兩百元上下，但在造型上花很多心思，「希望我的飯菜不僅好吃還有趣，讓家人和朋友感受到平凡生活中的小美好。」

每桌家宴的製作時間大約半天，但為了造型設計和色彩搭配，在製作前她都會先做設計，用彩鉛把菜品圖畫下來，畫一套圖約需兩個小時，正因為需要時間打磨，一個月只能製作一至兩個家宴。

家宴除了做給家人吃，有時會邀請朋友來品嚐，一位朋友家的兩個孩子，一個7歲一個11歲，很愛中國風，她製作了「愛蓮說」家宴招待，兩位小客人穿著漢服來赴宴，未覺用毛筆蘸取食用顏料，在盤子上寫了個「蓮」字，孩子們高興壞了。

很多網友看了以後留言點讚，「看著真是捨不得吃啊」「吃之前一定要先拍照」