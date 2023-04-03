「屋前種菜」被禁止 西安一村莊不當倡議被糾正

有網友在社交平台上反映，西安市鄠邑區一村莊發布禁止栽種帶藤類、插桿類蔬菜瓜果的倡議，嚴禁村民在房前屋後種菜。鄠邑區委網信辦相關人員已要求該村村委會糾正不當倡議，同時對村幹部進行批評教育。（取材自中華網）

陝西省西安市鄠邑區韓村日前發布「禁止栽種蔬菜 瓜果倡議」，引起關注；隨後，鄠邑區甘亭街道辦「甘亭先鋒在線」微信 公號回復稱，已對村委會幹部的不當倡議糾正並批評教育 。

來源：YouTube

華商網報導，韓村村民徐女士表示，她們的房子是農村別墅類型的兩層半樓房，兩家一棟，房屋規劃裡前面就是綠化帶。「原先在老書記的安排下綠化帶區域種的都是草，但是草坪很難管理，都是村委會進行除草。後來慢慢地很多村民自發在門前種菜，種菜之後雜草村民就自己除了，也不用村裡派人除草。」

徐女士說，村民自發種菜有幾年了，但不讓種菜這件事有好有壞，「好多人家門口就一點位置，有些人把菜園打理得好看，但還有些村民種菜時圍的桿高低不一。」

鄠邑區甘亭街道辦事處調查核實後表示，近期，村子開展村容村貌提升活動，村幹部因落實個人管理責任迫切，拔高要求，在微信群發布了不當倡議，引發網友關注討論。現已要求村委會糾正不當倡議，及時向村民做好解釋工作，同時對相關村幹部進行了批評教育。

網友對此評論說，「頭一次聽說不能種蔬菜的」、「城鄉接合部就是農民，不讓農民種瓜果蔬菜，確實脫離實際」、「動不動就禁止，該批」、「不是個例，確實有村委會有這樣的要求」、「農村就應該有農村的樣子，而不是城不像城，村不像村」。

另有媒體評論說，這份「禁止栽種蔬果倡議」站不住腳。所謂倡議，其實更像禁令，字裡行間充滿著強制意味。涉事村幹部認真落實個人管理責任無可厚非，但不顧實際、用力過猛、拔高要求，顯然是不可取的，也是值得警惕的。