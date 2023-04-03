四川市集叫賣不銹鋼棺材 1副2000元 村民：沒選對地方

有人沿大街售賣「不銹鋼棺材」。(取材自封面新聞)

中國四川省自貢市有個農貿市場在3月下旬被村民拍下了「奇葩一幕」，有輛小貨車拉著兩口黑色棺材沿著大街上叫賣，不停播放「不鏽鋼棺材！不鏽鋼棺材！」引起路過村民好奇圍觀。有村民稱，「地方都沒選對，農貿市場哪裡准你來賣棺材嘛！」也有村民表示曾買過，「一副2000多元（人民幣，下同，約292美元)，比木棺輕得多」。

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封面新聞報導，富順縣代寺鎮二七村農貿市場每逢2日、5日及8日趕集，人潮會特別多，有周邊商戶表示棺材商販播放的叫賣詞雖是「不鏽鋼棺材」，但實際標的是「玻鋼」材質。該村民稱，車上擺了兩副黑色棺材，「一開始還有很多人圍著看熱鬧，後來沒多久就離開了」。

據村內幾間棺材舖老闆表示，當地一直都是土葬習俗，棺材以木質為主，一般根據棺材板厚薄不同，價格在3000元到6000元不等。「之前也有人拉著類似的不鏽鋼棺材兜售，一副人民幣2000多元，比木棺很輕得多」，還透露曾有位遠房親戚就為家裡老人買過一副這種棺材。

一位從事殯葬生意的商家認為，一般下葬多是用木棺，如果用其他合成材質，可能會對土壤造成破壞，產生環境污染。

對於「不鏽鋼棺材」的兜售，當地村民大多不感興趣，還有人擔心此種材質的棺材可能會破壞生態環境。針對此事，當地代寺鎮政府專門召開鎮村幹部大會，學習「四川省殯葬管理條例」，再次明確在火葬區禁售棺材等土葬用品，下一步將對全鎮喪葬用品銷售商家進行排查、整治。