寧夏逾2000師生 徒步54km祭英烈 28年不間斷

寧夏固原2000多名中學生4月1日凌晨出發徒步54公里，為烈士敬獻花圈、擦拭墓碑，緬懷革命先烈。（視頻截圖）

寧夏固原2000多名中學生和老師4月1日凌晨出發徒步54公里，為烈士敬獻花圈、擦拭墓碑，緬懷革命先烈，他們用這種方式緬懷烈士們，這份堅定與執著已經延續了28年。有學生表示，從早走到晚，一路翻山越嶺，走到兩腿發軟，但為烈士們付出值得。但有網友認為54公里太遠了，「不能坐車嗎」，還有人懷疑師長們是開著車吧?

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綜合九派新聞、寧夏日報報導，固原市第二中學和弘文中學這兩所學校的這項活動始於1995年，每至清明節，追思緬懷，祭奠英靈，重溫歷史。事緣於1994年時任固原二中校長韓宏被一篇名為「夏令營的較量」文章刺痛，文章說，中國孩子的體力和毅力不如日本 的孩子，日本老師更直言：「你們這一代孩子贏不了我們的孩子。」

1995年清明節前夕，韓宏決定帶領固原二中初一新生徒步54公里山路到任山河祭奠英烈。一是厚植愛國情懷，二是檢驗青少年能不能吃得了苦；決定一出，質疑聲、反對聲一片，但孩子們情緒高漲，認為這是一次挑戰自我的好機會，紛紛寫信要求遠足祭英烈。

韓宏力排眾議，率領孩子第一次徒步赴任山河祭英烈。早上7時披星出發，晚上9時戴月歸來，那屆新生無一人掉隊。

有學生說，在狹窄的山路上，徒步的學生深深地體會到集體的力量和愛。男學生們扛著旗幟抑或背著女生的書包，一言不發地埋頭向前；女學生們昂起頭，抿著唇，互相攙扶著一路前行。