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中企接受訂單 「星葬」10月實現 價格從5至30萬

中國新聞組／北京2日電
中企推出「太空葬」，最快今年10月實現。（取材自紅星新聞）
中企推出「太空葬」，最快今年10月實現。（取材自紅星新聞）

網友「China航天」日前發布中國某公司將發行「星葬--中國太空葬」產品消息，引發網民熱議。該博文稱，這是融入現代科技的全新葬禮產品，將逝去的親人安置在太空中，成為永恆的星辰。去年已通過長征系列火箭上的兩顆衛星，把近50名逝者的乳牙、夫妻結髮等紀念品送上太空，今年將再把骨灰送進太空。有網民認為是「割韭菜」，也有人擔憂製造太空垃圾。

紅星新聞報導，該名網友提及的「星葬」，來自北京星願航天科技公司，官網首頁顯示，星葬計畫也稱太空葬，讓逝者成為天上的星星，實現「去世後希望成為宇宙中的星辰」的夢想，親友亦可通過星葬向逝者實時追思。

據報導，該公司工作人員表示，目前有「電子太空葬」和「實物太空葬」，電子太空葬是將逝者生前照片和視頻上傳到衛星留作紀念，費用較低，已有許多用戶參與；實物太空葬則是將照片或遺物等裝進標準化金屬桶「太空紀念星盒」，「發射後可以通過公司公眾號在線與衛星通聯，或進行虛擬祭祀。」

報導指出，售價上，實物太空葬「太空紀念星盒」有3種尺寸，最大裝載重量在10g至80g不等，價格從低到高分別為5萬元（人民幣，下同，約7280美元）起、12萬元（約1萬7472美元）起、30萬元（約4萬3680美元）起。

商品頁顯示，已有336人購買「太空紀念星盒」。（取材自紅星新聞）
商品頁顯示，已有336人購買「太空紀念星盒」。（取材自紅星新聞）
「太空星願」項目顯示已有2萬多人購買。（取材自紅星新聞）
「太空星願」項目顯示已有2萬多人購買。（取材自紅星新聞）

最便宜的是記載逝者照片、墓誌銘的「太空靈位」，鑲嵌在衛星中，售價為1.98萬元起。該公司商品頁顯示，已有336人購買「太空紀念星盒」。此外，「太空星願」電子項目價格較低，售價198元，已有2萬多人購買，證書顯示「你的星願內容已發送到太空」。

工作人員稱，去年曾成功發射過裝載紀念品的衛星，沒有放骨灰，公司今年計畫將骨灰添加進發射產品中，正在接受用戶訂單，「最早10月份有望實現骨灰入太空。」

據該公司負責人王昊統計，去年項目發布後，近50人參與了太空紀念品項目，「大部分是付費用戶，收益在300萬元左右。」

「航空知識」雜誌主編、知名航空博主王亞男介紹，技術上，太空葬是可行的，「相當於是一個在特定軌道上運行的太空墓園。」對於太空葬是否會造成太空垃圾？他認為，目前針對太空葬的業務還比較少，市場多大還需要經過充分調研。

網友「China航天」發布國內某公司即將發行「中國太空葬」和「太空寺廟」等新型葬...
網友「China航天」發布國內某公司即將發行「中國太空葬」和「太空寺廟」等新型葬禮方式的產品消息，引發熱議。（取材自紅星新聞）

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