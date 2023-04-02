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廣州實施預約掃墓 祖先名敏感就被擋 網諷：要先人改名？

中國新聞組／廣州2日電
廣州預約掃墓規定「先人名字不能包括敏感字」，引發熱議。（視頻截圖）
廣州預約掃墓規定「先人名字不能包括敏感字」，引發熱議。（視頻截圖）

清明將至，廣東廣州市繼續實施預約掃墓措施，但陸陸續續有不少民眾反映預約時需要輸入祖先名字，而名字「不能包括敏感字」，否則無法預約，事件引起網友議論，有人調侃說，「改名還要本人到場哦」。

影音來源：YouTube

綜合香港媒體、自由亞洲電台報導，有廣州市民曬出預約失敗頁面，彈出窗口顯示「結果提示：先人名字不能包括敏感字」，並質疑：「廣州民政，你們是認真的嗎？難道拜山還要我先人改名？」

據報導，廣州市政府推出「清明祭掃網上預約平台」，3月28日至4月30日期間，有需要前往全市各殯儀館、墓園、骨灰樓（堂）等殯葬服務場所祭掃的市民，可上網實名預約登記，但卻發生網友依照指示預約，在填寫先人姓名時，卻跳出「先人名字不能包括敏感字」的字樣卡關，讓網友質疑是否要讓「先人改名」才能預約。

廣州市民政局宣傳和政策法規處獲悉消息後，表示已關注到這個問題，並修復了系統，「如果還有這個情况，可以再給我們打電話反映」。

有市民留言指，市政府連去世先人名字都要管，真是滑天下之大稽；批評清明節掃自家祖先墳墓還要預約，而且不准先人名字有敏感字眼，實在管得太寬了。

廣東清明節臨近，廣州民眾在銀河公墓掃墓祭祖，圖為示意圖。 （ 中新社）
廣東清明節臨近，廣州民眾在銀河公墓掃墓祭祖，圖為示意圖。 （ 中新社）

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