羅永浩直播間賣出1顆衛星 對折後100萬成交

羅永浩直播間成交一筆衛星訂單，折後售價100萬。（取材自手機中國）

中國直播帶貨熱潮持續，「錘子手機 」創辦人羅永浩旗下的直播帶貨公司「交個朋友」表示，羅永浩日前出現在淘寶直播間，21時6分，也就是羅永浩開講9分鐘之後，成交一筆衛星訂單，這顆衛星打對折後要價100萬元人民幣（約14.5萬美元），被一名神祕買家默默拍下，創下直播電商 誕生以來首次成交實物衛星的先例。

手機中國、投資界報導，羅永浩3月31日在直播間帶貨名為「1U立方星」的衛星。「衛星的價格已經被我們打下來了！原價200萬元的衛星，直播間打五折只需100萬元，還包郵包上天！」，在直播間裡，羅永浩展示著手中的衛星模型大聲喊道。

除折扣之外，羅永浩指出，購買該款衛星還贈送相關增值服務，包括可在衛星上銘刻公司Logo 或姓名、獲得3個親臨現場參與發射觀禮的名額、獲得一次九天微星已在軌衛星「瓢蟲一號」在太空 中以客戶指定信息閃爍的互動機會。

接著，21時6分，也就是羅永浩開講9分鐘之後，這顆衛星被一名神祕買家拍下。據直播間工作人員提示，該商品吸引至少9200餘人加購。

不過，羅永浩對衛星的售出顯得頗為平靜，且絲毫不感到意外。就在衛星開賣前，來賓李誕還曾發出疑問，要是沒有人買衛星怎麼辦？面對這一問題，羅永浩直言道，「想都不用想，這更多是一場公關活動，真大哥九天微星肯定已經提前定好了，只是放在直播間裡交易」。

官方介紹，1U立方星是一種採用國際通用標準的低成本微小衛星，可應用於大學開展航天科學研究與教育，具有低成本、功能密度大、研製周期短等特點。據介紹，這款衛星可實現對海洋、大氣環境、船舶等監測；可用於空間成像、通信、大氣研究、新技術試驗平台等方面。

據悉，1U立方星的體積為10cm×10cm×10cm，由九天微星唐山衛星工廠生產。

航天科普專家王君毅曾指出，在網路直播間上賣衛星具有特殊的象徵意義，更多是借助電商平台進行宣傳和科普，提前準備，提前部署。

從這個角度理解，羅永浩直播賣衛星一事意在流量，而非銷量。九天微星董事長謝濤在接受媒體採訪時就曾表示，通過電商平台面向大眾銷售衛星更多是一個前瞻性的部署，前期以科普宣傳、發現潛在客戶為主。而事實上，為了這場營銷活動，交個朋友曾提前展開多輪預熱和宣傳，微博話題「首批國產商用衛星上架淘寶」還曾一度衝上熱搜。

與前期的高調宣傳不同，3月31日晚交個朋友直播間的熱度似乎未能達到預期。截至21時6分衛星售出，羅永浩直播間累計觀看人數不過447萬，未及此前的一半。相比20時6分羅永浩現身時直播間累計觀看人數360萬，增長未超過百萬。從粉絲增長來看，同期漲粉才6000餘人。

報導說，逐漸隱退的羅永浩，在競爭激烈的直播戰場上，似乎已經難以挽救交個朋友直播熱度的下滑。