33歲女砸300萬回浙江農村蓋別墅：幸福感提高了

邵小琴家的老屋。（取材自錢江晚報）

近日，在各大社交媒體平台上，關於農村自建房的搜索加溫，「農村自建房」話題瀏覽量達13.3億，「農村別墅」話題瀏覽量達1.5億；農村自建房的相關視頻，最高播放量逾200萬。在城市買房，對80、90後來說「高不可攀」，這似乎顯示，在大城市打拚後，回到農村蓋房子成了不少年輕人的另一種選擇。

300萬建養老宅 她喊值得

錢江晚報報導，三名老家位於浙江農村、回鄉蓋別墅的年輕人近日分享他們花費上百萬在老家蓋別墅的經歷。

33歲的邵小琴，老家位於寧波餘姚梁弄鎮的下屬村子，當地回村造房的人不少。考慮到爸媽想在農村養老、丈夫的工作需要獨立空間和靈感、孩子和自己也喜歡大自然，邵小琴在2021年5月開始老屋重建計畫；2023年春節，一家人搬進了新房子過年。

邵小琴的房子。（取材自錢江晚報）

單層面積100多平方米、兩層半的別墅設計成侘寂風，全屋裝地暖，分出6個臥室，書房、影音室、娛樂室各有1個。廚房是開放式的，書房正對著四明湖，視野開闊風景好。院子裡還挖了個酒窖，給爸爸放酒，同時充當雜物間。

花300多萬（人民幣，下同，約43.6萬美元）在農村造一座別墅，邵小琴覺得很值得，「100分滿分，自建房能打95分」。

200萬打造民宿 免扛房貸

杭州市民小吳的老家位於臨安區湍口鎮，離當地有名的湍口溫泉很近。原本的老房子就打算拆除重建，同時小吳聽朋友說起了民宿。在當地著力發展旅遊業的條件下，小吳發覺這是一門很有前景的生意。

小吳和父母湊了約200萬，花費兩年三個月建成一座單層面積140平方米的三層別墅。七間臥室， KTV和麻將室各一間，兩個陽台望出去就能看見湍口溫泉和周邊風景。

小吳的父母平時在自建局打理民宿。（取材自錢江晚報）

今年3月，民宿開業。曾從事酒店行業的父母平時住自建房打理民宿；周末時小吳會回家幫忙打理生意。民宿的單間價格在300元到500元，包棟價格2000多元，「剛開始沒指望生意會特別好，希望平穩一些，慢慢積累口碑就行。重要的是這個錢花出去了能掙回來，還不用扛房貸」。

110萬翻新老屋 圓少女夢

在萬萬眼中，這座花了110萬建成的房子除了能讓爸媽安心養老，也圓了自己少女時代的夢想。

小時候，萬萬和家人住在紹興嵊州的老房子裡，兩層房只有三個房間，爸媽一間房，奶奶一間房。萬萬和弟弟有時得共用房間，「沒有一間自己的單獨臥室」。從那時起，她就想著以後賺錢一定要把老房子翻新，讓家人都能住得舒服。

萬萬家的老屋。（取材自錢江晚報）

2021年底，新房子的主體落成，2022年緊鑼密鼓地忙起了裝修。萬萬幾乎全權包攬新房子的所有工序，2023年1月10日，一家人搬進了新房。

這是一座占地約120平方米的大三層，共有七間臥室，兩個陽台，每一層都配有衛生間。一樓的客廳和餐廳全部打通，南北通透，前後開窗，光線明亮。此外，還配有專門的廚房、洗衣房、棋牌室。

對年輕人來說，在村裡建房子的壓力和性價比顯然好於在城市買房，但自建房也不免面臨著超預算的問題。

工人臨時漲價是普遍碰到的問題。農村自建房找當地施工隊時容易碰到不簽合同，口頭定價問題，意味著容易被坐地起價。此外，工人難請，有時候約好了會被放鴿子，還會碰到坐地起價的情況。有時，找來的師傅看不懂圖紙，不理解主人家為什麼要這麼造，也因此，施工過程中常常面臨反覆返工的情況。

雖然歷經困難，房子造好後，終於住進老家的新房子，幾個年輕人成就感、幸福感隨之而來。但年輕人們還不能完全割捨城市裡的生活。相比城市，住在村裡需要考慮教育 、醫療資源的相對匱乏。

對於農村自建房養老，幾人的態度各不相同。不過，他們都觀察到，越來越多人願意回到老家發展，農村的旅遊業也逐漸走上正軌。「以後農村發展得越來越好，各方面資源都跟上了，那時候回村養老也許會成為新的潮流」。