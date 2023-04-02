恐衝擊經濟… 40年來首次 廣東常住人口負增長

廣東省出生人口超100萬，常住人口40年來卻首次下降。(取材自深圳發布)

據最新人口統計，向來被視為中國人口大省的廣東、江蘇、浙江、山東、河南 、四川，2022年出生數都不增反減，山東與河南甚至負成長。其中，作為經濟第一大省的廣東，更是在去年出現40年來首次的常住人口負增長。分析指出，廣東等省人口減少除與疫情 有關，還涉及生育難題、搶人大戰，人口危機衝擊經濟，這趨勢值得警醒。

自由亞洲電台報導，中國六個經濟大省2022年出生人口數不增反減。尤其號稱經濟第一大省也是人口第一大省的廣東，出生數減少13萬1100人，堪稱六省之最，同時人口出生率、人口自然增長率也都不如2021年。

另就人口自然成長率而論，廣東與浙江雖是正成長也只有0.04‰，其餘四省都是負，山東和河南更是首次轉負，而以往河南及山東都是「最敢生」的省份。另個敢生的廣東，出生數自1978年起維持每年逾百萬，2017年出生數達到峰值151萬6300人，隨後兩年維持約莫143萬人，2020年降至129萬800人後一路走下坡，至去年快要跌破百萬關卡僅105萬2000人。

至於常住人口，2022年底，廣東全省常住人口1億2656萬8000人，與2021年相比減少27萬2000人。河南及山東2022年的常住人口也較2021年分別減11萬人和7萬2000人，雖然河南的常住人口降幅減緩，但山東也通報1978年以來常住人口首次轉降。浙江、江蘇、四川常住人口比2021年增37萬、10萬、2萬人，但常住人口增量也比2021年縮減。

每日經濟新聞報導，廣東2022年常住人口負增長，這是過去40年來首次。作為經濟第一大省，廣東歷來在集聚人口上具有優勢，但相較於自然增長水平，其人口機械增長近兩年明顯「乏力」。有專家說，在產業轉移背景下，「人跟著錢走」，更重要的是，看得見和看不見的「搶人」大戰一直都在。

也有人認為，廣東人口增長一直高度依賴外省務工人員的輸入，近年廣東人口增速放緩與疫情直接相關。而與之並行的是，全國正拉開新一輪產業轉移和城市「洗牌」。

自由亞洲電台引述美國威斯康辛大學的中國人口問題專家易富賢曾分析，中國的勞動力人口從2012年就開始減少，經濟成長率也是從那時起同步下滑，中國人口提前進入下降期意味著經濟前景黯淡。目前中國出生人口每年只有800、900萬，顯示很多產業將後繼無人，導致經濟持續疲軟，以及製造業與養老危機，還有國際地位下滑和地緣環境惡化等。