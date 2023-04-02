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救房市再出大招 多地全面推廣「帶押過戶」

記者葉文義／綜合報導
中國自然資源部、銀保監會近日發布了「關於協同做好不動產『帶押過戶』便民利企服務的通知」。圖為民眾在福州一處售樓部瞭解樓市資訊。（中新社）
中國自然資源部、銀保監會近日發布了「關於協同做好不動產『帶押過戶』便民利企服務的通知」。圖為民眾在福州一處售樓部瞭解樓市資訊。（中新社）

中國拯救房市再出大招，在多地推廣實施二手房「帶押過戶」基礎上，近日，中國自然資源部、銀保監會發布了「關於協同做好不動產『帶押過戶』便民利企服務的通知」。業內人士認為，該項政策的推廣落地，將進一步減少二手房交易時間，降低買賣雙方交易成本，促進二手房流通。

帶押過戶即不動產「帶押過戶」，是指根據中國「民法典」規定，已經抵押的不動產買賣轉移時，不需要提前歸還舊貸款、註銷抵押權，即可完成過戶、再次抵押和發放新貸款等手續，實現不動產登記和抵押貸款的有效銜接。

「帶押過戶」主要適用於在銀行業金融機構存在未結清的按揭（抵押）貸款，且按揭貸款當前無逾期。

上述兩部門明確，各地要在已有工作的基礎上，深入探索，以點帶面，全面推進「帶押過戶」，推動省會城市、計畫單列市率先實現，並逐步向其他市縣拓展；推動同一銀行業金融機構率先實現，並逐步向跨銀行業金融機構拓展；推動住宅類不動產率先實現，並逐步向工業、商業等類型不動產拓展，最終實現地域範圍、金融機構和不動產類型「帶押過戶」全覆蓋。

據新華社報導，目前中國有15個省100多個地市展開了「帶押過戶」，其中天津、山西、山東、江蘇、浙江、福建、湖北等省市已經全面推廣。各地在實踐探索中，主要形成抵押權組合、新舊抵押權分段、抵押權變更等「帶押過戶」模式。「帶押過戶」大大節省了辦理時間，降低了制度性交易成本，同時能夠保障買賣雙方及銀行權益。

北京金訴律師事務所主任王玉臣對中新經緯稱，中國「民法典」在2021年生效後，由於帶押過戶存在一定的風險，並沒有立刻實際落地，如今不少城市的實務操作，正是在這個法條的基礎上展開的。

為了實現先償還貸款、再辦理過戶的目的，就需要賣方借款或者買方墊資，還清銀行貸款，解除抵押，才能辦理交易過戶。然後由買方再重新申請貸款，辦理設立抵押、批貸、放款等流程。這種辦理方式，給買賣雙方帶來一定的資金壓力，甚至要借助高息、高風險的「過橋貸」。

據報導，易居研究院研究總監嚴躍進說，按100萬元總價的房子計算，購房者一般貸款金額約為70萬元。平均下來，在出售該套房源時，貸款本金餘額預計會在50萬元左右。按照過去的交易模式，其需要先籌集50萬金額才可以實現房產轉讓。而按照近期各地的實踐，這50萬的提前支付成本可以省略，使得二手房的交易明顯加快。

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