我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克放話將把推特變數位銀行 盼讓公司市值增逾10倍

常春藤名校學費漲至近9萬元 有家長砸75萬找顧問從小栽培

海南2025全島封關 取經香港 打造中國首個特殊關稅區

中國新聞組／香港2日電
海南預計2025年底前全島封關運作。圖為三亞鳳凰島國際郵輪碼頭。( 中新社資料照片)
海南預計2025年底前全島封關運作。圖為三亞鳳凰島國際郵輪碼頭。( 中新社資料照片)

海南啟動「全島封關」準備，將成為下一個香港?海南省相關負責人3月29日說，過去五年中，海南自貿港建設開局起步，全面深化改革開放實現重大突破，正逐步構建自貿港政策制度體系，全面啟動全島封關運作準備，確保今年具備硬件條件、明年完成各項準備、2025年底前全島封關運作，成為中國首個特殊關稅區。

來源：YouTube

大公報報導，專家對表示，在打造開放新高地的過程中，海南在制度、措施、人才等多方面需向香港「取經」，這將孕育出瓊港合作諸多新機遇。未來，海南完成全島封關和高地建設後，也將與「東方之珠」帶動中國更高水平對外開放，邁向深度合作共贏的新軌道，「島珠共舞」高質量發展。

據報導，「封關」是一個海關術語，即海南全島成為一個「境內關外」區域，海南島內可以享受零關稅等優惠政策。封關運作主要是在海南與境內其他區域的分割線，按照「一線放開，二線管住」的管理模式進行。國外商品能相對自由地進入海南，但從海南再進入到境內其他區域，按照和境內其他區域一樣的海關管理制度進行管理。估計，落地免稅政策將吸引大量遊客和定居者，帶動服務業以至貿易結算等配套金融服務發展。全面實施市場准入負面清單制度，將使投資者在海南尋求更多發展機會。

報導指出，據了解，海南已全面啟動全島封關運作準備，主要包括64項工作任務、31項建設項目和27項壓力測試事項，目前正在密鑼緊鼓推進，確保今年具備封關硬件條件、明年完成封關各項準備、2025年底前全島封關運作。

海南現代管理研究院院長王毅武解讀，「一線放開」意味著和全世界連通更順暢；「二線管住」表明以後海南自貿港和國內連通是有管理的連通，對象主要是貨物、商品、運輸工具，而不是人員，人員將採取便利化、無感化的管理。很顯然，海南封關是中國堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放的重要舉措，也是實施政策、制度改革的先鋒試驗。

據報導，中國人民大學重陽金融研究院院委兼合作研究部主任劉英4月1日說，在海南建成自貿港前，將有大量與香港合作的機遇。

封關運作利多(資料來源：大公報)
封關運作利多(資料來源：大公報)

「目前，海南的金融業仍在培育過程中，無論是資本市場，還是保險市場，海南要想取得突破，就必須通過香港，實現其金融功能。因此在國際金融及貿易領域，海南必然要與香港發生大量的交流與合作。」劉英指出，在軟件方面，比如自貿港的制度、規則、平台、人才等，海南可向香港取經。

「即使在海南建成自貿港之後，香港與海南也是強強聯合的關係，而不是競爭關係。」劉英認為，海南面積更大，在旅遊購物方面更有潛力。香港優勢是高端化、集約化、精緻化，二者定位不同，強強聯合後將產生出不可估量的疊加優勢、集聚效應和輻射作用。

什麼是封關運作(資料來源：大公報)
什麼是封關運作(資料來源：大公報)

香港 關稅 王毅

上一則

提振信心 海南再出招：民企上市最高獎500萬

下一則

日外相抵北京 分析：中「人質外交」逼談晶片鬆綁

延伸閱讀

張國榮逝世20年…舊愛發牽手照 粉絲到酒店追思

張國榮逝世20年…舊愛發牽手照 粉絲到酒店追思
張國榮逝世20周年 香港現獻花悼念人潮

張國榮逝世20周年 香港現獻花悼念人潮
逃港罹難知青第二紀念碑 新州落成

逃港罹難知青第二紀念碑 新州落成
被爆閃婚3寶媽梁洛施 王傑第一反應：是愚人節？

被爆閃婚3寶媽梁洛施 王傑第一反應：是愚人節？

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

2023-03-29 12:06
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

2023-03-27 15:14
來自推特的消息指出，中國官媒人民日報3月30日曾緊急停投，因漏印了「習近平」。但消息並未得到任何中媒報導或者證實。（取材自人民日報）

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

2023-03-31 06:51
江南春的房間極其簡樸。記者問為何不在牆上掛幅字畫？他說：「我對字畫沒有什麼欣賞能力」。（取材自鳳凰網）

千億董事長300元襯衫買不下手 「炫富最高境界」

2023-03-27 11:00

超人氣

更多 >
中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘
馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面
川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持

川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持
完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對

完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對
佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體