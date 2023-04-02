海南2025全島封關 取經香港 打造中國首個特殊關稅區

海南預計2025年底前全島封關運作。圖為三亞鳳凰島國際郵輪碼頭。( 中新社資料照片)

海南啟動「全島封關」準備，將成為下一個香港 ?海南省相關負責人3月29日說，過去五年中，海南自貿港建設開局起步，全面深化改革開放實現重大突破，正逐步構建自貿港政策制度體系，全面啟動全島封關運作準備，確保今年具備硬件條件、明年完成各項準備、2025年底前全島封關運作，成為中國首個特殊關稅 區。

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大公報報導，專家對表示，在打造開放新高地的過程中，海南在制度、措施、人才等多方面需向香港「取經」，這將孕育出瓊港合作諸多新機遇。未來，海南完成全島封關和高地建設後，也將與「東方之珠」帶動中國更高水平對外開放，邁向深度合作共贏的新軌道，「島珠共舞」高質量發展。

據報導，「封關」是一個海關術語，即海南全島成為一個「境內關外」區域，海南島內可以享受零關稅等優惠政策。封關運作主要是在海南與境內其他區域的分割線，按照「一線放開，二線管住」的管理模式進行。國外商品能相對自由地進入海南，但從海南再進入到境內其他區域，按照和境內其他區域一樣的海關管理制度進行管理。估計，落地免稅政策將吸引大量遊客和定居者，帶動服務業以至貿易結算等配套金融服務發展。全面實施市場准入負面清單制度，將使投資者在海南尋求更多發展機會。

報導指出，據了解，海南已全面啟動全島封關運作準備，主要包括64項工作任務、31項建設項目和27項壓力測試事項，目前正在密鑼緊鼓推進，確保今年具備封關硬件條件、明年完成封關各項準備、2025年底前全島封關運作。

海南現代管理研究院院長王毅 武解讀，「一線放開」意味著和全世界連通更順暢；「二線管住」表明以後海南自貿港和國內連通是有管理的連通，對象主要是貨物、商品、運輸工具，而不是人員，人員將採取便利化、無感化的管理。很顯然，海南封關是中國堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放的重要舉措，也是實施政策、制度改革的先鋒試驗。

據報導，中國人民大學重陽金融研究院院委兼合作研究部主任劉英4月1日說，在海南建成自貿港前，將有大量與香港合作的機遇。

封關運作利多(資料來源：大公報)

「目前，海南的金融業仍在培育過程中，無論是資本市場，還是保險市場，海南要想取得突破，就必須通過香港，實現其金融功能。因此在國際金融及貿易領域，海南必然要與香港發生大量的交流與合作。」劉英指出，在軟件方面，比如自貿港的制度、規則、平台、人才等，海南可向香港取經。