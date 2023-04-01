我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

紐約市App叫外賣 未來收費恐變貴了

泰山又上熱搜…晚上泰山頂上這樣拍照 像極拍鬼片

中國新聞組／北京2日電
3月30日，泰山又上熱搜，閱讀量接近1個億，這次不是因為人氣的火爆，而是這張很絕的合照，這綠到發光的濾鏡，再搭配背後昇仙坊三個大字，兩個人的衣服還是一黑一白，這氛圍，有網友說「請問，你的手機是照妖鏡嗎？」。（取材自微博）
3月30日，泰山又上熱搜，閱讀量接近1個億，這次不是因為人氣的火爆，而是這張很絕的合照，這綠到發光的濾鏡，再搭配背後昇仙坊三個大字，兩個人的衣服還是一黑一白，這氛圍，有網友說「請問，你的手機是照妖鏡嗎？」。（取材自微博）

有網友日前PO出一張合照，配文「求求了，晚上千萬千萬不要在泰山頂上拍照，否則就是這樣的」，只見照片中綠到發光的濾鏡，再搭配背後昇仙坊三個大字，兩個人的衣服還是一黑一白，這氛圍像極了拍恐怖片，話題立刻登上熱搜，閱讀量接近1億。網友好奇問，「請問，你的手機是照妖鏡嗎？」

半島都市報報導，對於這張詭異的照片，還有網友表示，「拍得很好，下次不許再拍了，幸虧我是白天看的」、「是不是，有林正英電影那味兒了？」

這一波旅遊高峰，泰山展現出「五嶽之首」的高人氣，一句「青春沒有售價，泰山就在腳下」把各地大學生都召喚來了，滿滿的人潮從山頂堵到了山腳，人龍一動不動，好像在拍大合影。遊客不用擔心自己爬不上去，只要往人堆裡一扎，一路就把你推上去了。

泰山半夜也都是人。（取材自半島都市報）
泰山半夜也都是人。（取材自半島都市報）

不光迎來了觀光客，泰山還贏了口碑，外地遊客被山頂上的物價狠狠震驚住了，不愧是好客山東，價格也太親民了：老冰棍2元（人民幣，下同）、礦泉水2元、烤腸10元3根、韭菜雞蛋餅10元3個、泡麵6元、各種麵、餛飩15元、餃子25元。

要知道，這些東西都是靠勤勞的挑山工，背著重重的擔子，一個台階一個台階背上來的，網友說，「這物價，簡直是景區典範，給山東一個大大的讚」。

熱心網友還給加了特效：這綠到發光的濾鏡。（取材自微博）
熱心網友還給加了特效：這綠到發光的濾鏡。（取材自微博）

觀光 餃子 電影

上一則

雲南巧家縣禁「髒車入城」 挨轟圖利洗車場

下一則

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

延伸閱讀

一九四七年兗州行

一九四七年兗州行
紐約山東同鄉會 頒發孔子獎學金

紐約山東同鄉會 頒發孔子獎學金
美南山東同鄉會「春之頌」 600人同樂

美南山東同鄉會「春之頌」 600人同樂
泰山遊客山腳堵到山頂 雞鳴寺設「反悔門」籲回頭是岸

泰山遊客山腳堵到山頂 雞鳴寺設「反悔門」籲回頭是岸

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

2023-03-29 12:06
中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

2023-03-27 15:14
蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
來自推特的消息指出，中國官媒人民日報3月30日曾緊急停投，因漏印了「習近平」。但消息並未得到任何中媒報導或者證實。（取材自人民日報）

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

2023-03-31 06:51
江南春的房間極其簡樸。記者問為何不在牆上掛幅字畫？他說：「我對字畫沒有什麼欣賞能力」。（取材自鳳凰網）

千億董事長300元襯衫買不下手 「炫富最高境界」

2023-03-27 11:00

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事
加州10大騙局 殺豬盤占3成…這個信號 確定就是騙子

加州10大騙局 殺豬盤占3成…這個信號 確定就是騙子