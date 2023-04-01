泰山又上熱搜…晚上泰山頂上這樣拍照 像極拍鬼片

3月30日，泰山又上熱搜，閱讀量接近1個億，這次不是因為人氣的火爆，而是這張很絕的合照，這綠到發光的濾鏡，再搭配背後昇仙坊三個大字，兩個人的衣服還是一黑一白，這氛圍，有網友說「請問，你的手機是照妖鏡嗎？」。（取材自微博）

有網友日前PO出一張合照，配文「求求了，晚上千萬千萬不要在泰山頂上拍照，否則就是這樣的」，只見照片中綠到發光的濾鏡，再搭配背後昇仙坊三個大字，兩個人的衣服還是一黑一白，這氛圍像極了拍恐怖片，話題立刻登上熱搜，閱讀量接近1億。網友好奇問，「請問，你的手機是照妖鏡嗎？」

半島都市報報導，對於這張詭異的照片，還有網友表示，「拍得很好，下次不許再拍了，幸虧我是白天看的」、「是不是，有林正英電影 那味兒了？」

這一波旅遊高峰，泰山展現出「五嶽之首」的高人氣，一句「青春沒有售價，泰山就在腳下」把各地大學生都召喚來了，滿滿的人潮從山頂堵到了山腳，人龍一動不動，好像在拍大合影。遊客不用擔心自己爬不上去，只要往人堆裡一扎，一路就把你推上去了。

泰山半夜也都是人。（取材自半島都市報）

不光迎來了觀光 客，泰山還贏了口碑，外地遊客被山頂上的物價狠狠震驚住了，不愧是好客山東，價格也太親民了：老冰棍2元（人民幣，下同）、礦泉水2元、烤腸10元3根、韭菜雞蛋餅10元3個、泡麵6元、各種麵、餛飩15元、餃子 25元。

要知道，這些東西都是靠勤勞的挑山工，背著重重的擔子，一個台階一個台階背上來的，網友說，「這物價，簡直是景區典範，給山東一個大大的讚」。