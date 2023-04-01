雲南巧家縣禁「髒車入城」 挨轟圖利洗車場

雲南省巧家縣融媒體中心發布「關於加強髒車出入城綜合治理的通告」，要求車身外表有明顯污跡、灰塵或泥土等車輛不得在巧家縣城區道路上行駛，引發網友熱議。示意圖。（取材自大象新聞／視覺中國圖）

雲南省巧家縣日前發布通告稱，該縣空氣質量曾連兩年排名倒數第一，特此禁止「髒車」行駛城區道路，必要時依法處罰。通告引發不少輿論及網友批評「城市潔癖」荒謬苛刻，奇葩政策疑圖利當地洗車場。目前該通告已刪除。

綜合媒體報導，根據「通告」，「髒車」被定義為：車身外表有明顯污跡、灰塵或泥土，車頂有積塵的；車輛號牌被塵土遮擋無法識別的；輪胎、擋板、底盤沾帶泥土的；車輛排放污水、流體物質，影響市容環境的；存在「拋、冒、滴、漏、撒、揚」的；其他法律法規規定的不得進入城區道路的情形，未經清洗的車輛禁止在城區道路行駛。對拒絕、阻礙執法人員依法執行公務公安 機關，將依法給予相應處罰。

雲南省巧家縣路口有人員對「髒車」進行「勸導」。（視頻截圖）

此前巧家縣空氣質量曾連續兩年（2020年、2021年）為全省倒數第一而被點名通報批評，此次根據縣政府要求更新公告，是為了城區的空氣質量、市容環境。

該縣城管局工作人員回應稱，一直有這個規定，為了空氣質量管控，以勸導為主，處罰不是目的。不讓車上有泥點是為了出於城市形象的考慮。市生態環境局巧家分局工作人員表示，進出縣城的路口都有洗車點，10塊錢一次。

此事引起網友熱議，有網友稱，「村路上都是泥、灰塵，為市容、環境這規定未免太過苛刻」、「如果免費洗車，我覺得無可厚非，要是收費的話，那就引人深思了」，還有網友表示，「車髒了沒事，心髒了就不好了」。

還有網友建議，更聰明的辦法或許是，重點關照工程車、渣土車，減少因帶泥上路、沿途撒漏、車廂未密閉、違規亂倒等行為；工地必須設置圍擋和噴淋裝置，不然工地外圍灰塵太多，遇到下雨天就會滿是泥濘；嚴控車輛超載，減少道路損壞。

正觀新聞評論，輿論場上對該「通告」鮮有贊同之聲。這怪不得民眾挑剔、冷嘲熱諷，而是政策本身不接地氣、太過隨意。其一，政策本身有些過於苛刻且矯枉過正，這樣的城市潔癖太過於荒謬。其二，究竟是泥濘路面較多還是空氣中的沙塵本就不少，恐怕比單純要求洗車更值得細究。

雲南省巧家縣融媒體中心發布「關於加強髒車出入城綜合治理的通告」，要求車身外表有明顯污跡、灰塵或泥土等車輛不得在巧家縣城區道路上行駛，引發網友熱議。（視頻截圖）