漏印「3個字」？ 346萬份人民日報緊急銷毀

來自推特的消息指出，大陸官媒人民日報3月30日曾緊急停投，因漏印了「習近平」。但消息並未得到任何媒體報導或證實。（取材自人民日報）

人民日報是中國三大央媒之一、也以世界十大報紙自居，但近日罕見傳出疑似因為印刷報紙結果漏掉了中共 總書記習近平 的名字，而緊急全數停投並銷毀的消息。

據推特帳戶「李老師不是你老師」3月30日消息，指出有多個網友投稿表示收到人民日報3月30日報紙的緊急停投通知，已停投報紙要就地封存銷毀，並附上一些疑似各省投遞部門在內部群組通知的截圖。

而該帳戶於31日進一步發布消息指，目前查明可能的原因是在當天第五版「團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路」中少打了一個字，附上的疑似是被銷毀的原版報紙，是寫著「以同志為核心的黨中央審時度勢」，當中遺漏了「習近平」。

根據人民日報官網，3月30日刊出報紙第五版全版為署名「任平」的評論文章「團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路」，這篇文章當中共提到23次「習近平」。

而中共中宣部旗下刊物「中國報業」曾指出，「任平」是「人民日報評論」的縮寫，與「任仲平」（人民日報重要評論）、「何振華」（如何振興中華）、「國紀平」（有關國際的重要評論）、「鐘聲」（中國之聲）、「鄭青原」（正本清源）等，都是人民日報的特殊署名，通常背後都有寫作組來負責。

官媒中國青年報曾報導，人民日報等重要的寫作組，通常由記者組成，任務相當繁重。一篇文章的發表往往要經歷相當多輪、不同層級的修改和討論，以確保文章正確傳遞和反映了官方意見。組員經常需要投票 決定文章具體用詞，而具體內容仍然會被更高層的意見所修改。

就下游來看，人民日報的印刷係由人民日報印刷廠負責。行業雜誌「印刷工業」曾報導人民日報的印刷廠「有專門固定的機組來負責黨報機關報的印刷以確保不出錯；在校對階段，還會有專人從頭到尾，從出版到出報來檢查剛印出的報紙是否有出錯的地方」。公開資料顯示，截至2021年，人民日報有53個分印點，當年發行量為346萬份。

過往確實曾發生過地方官媒誤植領導人姓名的事件。但截至目前，人民日報或者其他媒體都並未證實3月30日人民日報印刷出錯緊急回收銷毀的訊息。