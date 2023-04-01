上廁所都有兵馬俑盯著…網友住西安特色酒店：嚇尿了

次臥的床尾有兵馬俑。（取材自觀察者網）

中國一名網友發文稱住了西安一家兵馬俑主題的酒店，和20個兵馬俑同住一個晚上後感嘆，「嚇尿了」、「真的不虛此行」。

該網友稱，入住之前，對於民宿 裝修風格已做好心理準備，但到現場還是被眼前的各種場景「嚇」到了。民宿無處不在的兵馬俑，出現在房間的所有地方。

該網友稱，這間公寓改造的民宿需要提前預定，全西安只有這兩間房，老闆將之命名為「一號坑」與「二號坑」。

從進門玄關處開始，就有三個帶刀侍衛列隊歡迎。（取材自觀察者網）

從進門玄關處開始，就有三個帶刀侍衛列隊迎接，主臥的牆上、床頭邊上都站立著不同的兵馬俑，就連客廳與餐廳也會有兵馬俑直勾勾地望著住客，五坪的廁所也擠滿了8個「人」。

不過讓這名網友感到民宿最詭異的地方是，掀開床底一看，還有一整排的兵馬俑藏在下面，陽台也有一大尊兵馬俑。

該網友稱，從進門開始，到閉眼睡覺，甚至半夜醒來，無所不在的兵馬俑「讓你會感覺自己身處的這個地方，像是一個異度空間」。但也不得不佩服民宿老闆的用心，例如精心挑選的一排編鐘吊燈，照映在兵馬俑臉上，讓人感覺「夢迴秦朝」；各種粗糙水泥、搭配牆壁上的道具樹皮、玉米、生鏽的大鍘刀，宛如穿越。

該網友總結，住了一晚的兵馬俑酒店實在是驚嚇大過於驚喜，但對於想感受西安文化特色的遊客來說，真的是完美。