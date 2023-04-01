不再當「雪糕刺客」 鍾薛高推3.5元雪糕 AI設計包裝

鍾薛高近日宣布推出3.5元人民幣一支的雪糕新產品「Sa'saa」。（取材自第一財經）

「鍾薛高」一直是中國高端雪糕的代表品牌，此前還被調侃為「雪糕刺客」，最高價的雪糕單價曾到達66元（人民幣，下同，約9.6美元）一支；不過該品牌日前在上海的新品發布會上公布了一支雪糕新產品「Sa'saa」，該款雪糕的包裝是由AI 技術設計，價格僅3.5元，立刻掀起話題。

來源：YouTube

第一財經報導，鍾薛高大部分產品單價集中在10到20元的區間，最高的雪糕單價曾到達66元一支，而今年的鍾薛高有了新的轉變，推出了一支3.5元的雪糕新產品「Sa'saa」，各界都好奇這是否意味著鍾薛高希望「通吃」高低端市場。

「Sa'saa」強調雪糕包裝是由AI技術設計。（取材自微博）

對此，中國食品產業分析師 朱丹蓬認為，鍾薛高要在這一市場耕耘不是一件容易的事，因為對於鍾薛高原本的受眾來說，不少人可能會覺得以前的產品賣貴了；而對於中低檔雪糕的受眾來說，他們長期信賴的是伊利、蒙牛這樣的品牌。

據報導，近一兩年來，不只是鍾薛高這個新消費品牌試圖褪去高價的刻板印象，2022年2月，喜茶宣布完成當年1月以來開展的全面產品調價，且不再推出29元以上的飲品類新品。