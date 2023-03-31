「好想你」 孩子給離世父親發簡訊 收到回信…啥情況?

西安有個孩子發了短信給父親生前使用的手機號碼，提到自己非常想念爸爸，沒想到竟然收到回覆。(取材自白鹿視頻)

陜西西安日前有個孩子發了短信給父親生前使用的手機 號碼，聊了自己的現況，還提到自己非常想念爸爸，沒想到竟然收到回覆，原來是新的手機號碼主人收到簡訊後覺得很感動，便以孩子父親的名義回覆，希望可以鼓勵他收拾好心情，重新出發。

光明網報導，當事人高先生說，自己一開始以為是對方誤發的信息，看了信息的內容後，他覺得對方現在應該是遇到了一些困難，需要人鼓勵，考慮了許久，還是回覆這條信息，希望能給他力量，幫助孩子重拾信心，度過這個難關。

收到這條來自「爸爸」的回覆，這位孩子稱自己看了都落淚，並不斷表達感謝。

這則消息也讓不少網友都看哭了，紛紛留言，「機主好善良呀！我都哭了，何況這個孩子」，「這世間的善意總會化成一道光，照亮迷茫的你我」，「陌生人的善意，盡顯世間美好」，「這才是人間真情！雖然素未謀面，但已是相識半生」。

也有網友分享自己的故事，網友說，有一次他去一間串串香的店吃飯，發現老闆姊姊用的手機號竟然就是過世的爸爸的，姊姊對他說，想爸爸就給她發短信，後來該網友和老闆姊姊關係一直很好。

也有人說，她到現在還是一直留著媽媽的手機號碼，一直在交費，「就怕空號被別人用去了，我就找不到她了」。