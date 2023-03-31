我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯微小型企業紓困 最高2.5萬 5月20日截止申請

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

「好想你」 孩子給離世父親發簡訊 收到回信…啥情況?

中國新聞組／北京31日電
西安有個孩子發了短信給父親生前使用的手機號碼，提到自己非常想念爸爸，沒想到竟然收到回覆。(取材自白鹿視頻)
西安有個孩子發了短信給父親生前使用的手機號碼，提到自己非常想念爸爸，沒想到竟然收到回覆。(取材自白鹿視頻)

陜西西安日前有個孩子發了短信給父親生前使用的手機號碼，聊了自己的現況，還提到自己非常想念爸爸，沒想到竟然收到回覆，原來是新的手機號碼主人收到簡訊後覺得很感動，便以孩子父親的名義回覆，希望可以鼓勵他收拾好心情，重新出發。

光明網報導，當事人高先生說，自己一開始以為是對方誤發的信息，看了信息的內容後，他覺得對方現在應該是遇到了一些困難，需要人鼓勵，考慮了許久，還是回覆這條信息，希望能給他力量，幫助孩子重拾信心，度過這個難關。

收到這條來自「爸爸」的回覆，這位孩子稱自己看了都落淚，並不斷表達感謝。

這則消息也讓不少網友都看哭了，紛紛留言，「機主好善良呀！我都哭了，何況這個孩子」，「這世間的善意總會化成一道光，照亮迷茫的你我」，「陌生人的善意，盡顯世間美好」，「這才是人間真情！雖然素未謀面，但已是相識半生」。

也有網友分享自己的故事，網友說，有一次他去一間串串香的店吃飯，發現老闆姊姊用的手機號竟然就是過世的爸爸的，姊姊對他說，想爸爸就給她發短信，後來該網友和老闆姊姊關係一直很好。

也有人說，她到現在還是一直留著媽媽的手機號碼，一直在交費，「就怕空號被別人用去了，我就找不到她了」。

高先生與「孩子」的聊天截圖。(取材自白鹿視頻)
高先生與「孩子」的聊天截圖。(取材自白鹿視頻)

手機

上一則

博鰲論壇／李強：反對濫用單邊制裁和「新冷戰」

下一則

14歲女遭性侵竟被判賣淫 母維權18年拚正名

延伸閱讀

我問親愛的（中）

我問親愛的（中）
西安男墜樓「砸死」樓下5歲男童 網心痛：無妄之災

西安男墜樓「砸死」樓下5歲男童 網心痛：無妄之災
詐騙ing／下載學琴App 信用卡就被盜刷

詐騙ing／下載學琴App 信用卡就被盜刷
生財有道（四二）

生財有道（四二）

熱門新聞

蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

2023-03-29 12:06
中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

2023-03-27 15:14
香港觀光客Mike在泰國體驗高空彈跳，沒想到繩索突然斷裂，他瞬間自由落體。(截取美聯社/Viral Press畫面)

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

2023-03-24 10:41
馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
江南春的房間極其簡樸。記者問為何不在牆上掛幅字畫？他說：「我對字畫沒有什麼欣賞能力」。（取材自鳳凰網）

千億董事長300元襯衫買不下手 「炫富最高境界」

2023-03-27 11:00

超人氣

更多 >
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南