馬斯克74歲母打卡中國5大城市 「每個人都很友善」

梅伊在社交媒體上會分享她與子女的互動。(取材自觀察者網)

特斯拉 創始人馬斯克 (Elon Musk)的母親梅伊·馬斯克（Maye Musk）近日為了宣傳新書來到中國。已經74歲的她氣色紅潤，頻繁的在網上曬出她打卡廣州、廈門、成都、蘇州、湖州五地照片，還不忘幫特斯拉打廣告。她在推特 寫道：「謝謝你們！我在中國過得很愉快，每個人都很友善。」

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觀察者網報導，梅伊·馬斯克日前在推特發文宣布，她將開啟為期兩周的中國行，期間會參加「人生由我」的書籍簽售活動，並遊覽中國各地。

梅伊·馬斯克抵達中國後，開始記錄她此行所見所聞。22日，她寫下自己在廣州度過了美好的一天，照片顯示其遊覽了沙面島，體驗了珠江夜遊，還在夜幕下登上廣州天河CBD一大廈103層，遙望被稱為「小蠻腰」的廣州塔。

23日，梅伊·馬斯克發布了自己遊覽廈門南普陀寺的視頻，隨後更新自己在當地宣傳自傳的活動照。接著，她奔赴成都，參觀了成都金沙遺址博物館，觀看了川劇變臉表演。在她的社交平台上，眾多外國網民留言表達了對中國文化的喜愛，還提醒她別忘了去看大熊貓。

在成都宣傳新書的同時，梅伊·馬斯克不忘幫特斯拉「打個廣告」，還到了特斯拉成都門店前留影，她也在網上回覆特斯拉亞洲推特帳號時寫道：「謝謝你們！我在中國過得很愉快，每個人都很友善。」

馬斯克的母親分享多張她在中國遊玩的照片，她身後是蘇州地標東方之門。(取材自推特)

馬斯克的母親分享多張她在中國遊玩的照片，圖為她在蘇州園林，她稱蘇州是「花園之城」。(取材自推特)

梅伊·馬斯克27日來到蘇州，她穿著中國品牌鄂爾多斯西裝，利落的展現她身為資深模特兒的身段，而照片後方出現了蘇州地標東方之門。她28日發布了參觀蘇州園林的照片，她說自己玩得很開心，並稱讚蘇州是「花園之城」。

報導指出，梅伊·馬斯克在1948年4月19日出生於加拿大，擁有加拿大、南非、美國三國公民身分。她當了50年的模特，登上過多個時尚刊物，還擁有兩個營養學碩士學位。