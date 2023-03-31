兒童版「英超」在武漢開踢 28支球隊超認真辦「萬超」

武漢萬松園路小學的「萬超」足球聯賽，有28支隊參賽。(新華社)

說起足球 超級聯賽，「英超」、「中超」等對球迷一定不陌生，而上周日，武漢 萬松園路小學舉辦一場有28支隊伍參與的「萬超」聯賽，每周進行十輪賽事並持續到學期末。聯賽不僅有規範詳細的秩序冊，從儀式場地到裁判、待命救護車和醫護人員到中場學生表演古箏彈奏，職業範兒十足的「萬超」聯賽有條不紊、秩序井然的組織執行，幾乎能媲美職業賽事。

萬松園路小學發展校園足球的歷史悠久。(取材自澎湃新聞)

新華社報導，萬松園路小學發展校園足球的歷史悠久，曾培養出塗勝橋、蒿俊閔和姚翰林等運動員 。而校方辦起「萬超」足球超級聯賽也毫不含糊。「萬超」今年從校園足球賽事升級到了江漢區群眾體育複合型賽事，有6支幼小銜接組的隊伍和4支成年球隊加入。其中光61頁的「萬超」聯賽秩序冊，對規程、賽程等條文有著極為專業且詳細的規定。

武漢萬松園路小學的「萬超」足球聯賽，有28支隊參賽。(新華社)

「萬小」教練團隊目前有10位專職教練員，大部分有職業運動員經歷，且全部持有亞足聯C級及以上的教練資格證。51歲的教練鄧世俊在武漢有「草根足球之父」之稱，也是籌備組織「萬超」聯賽的教練團隊負責人。鄧世俊表示，如此賽制是為給小球員提供高強度比賽環境，因為「足球不僅僅是技戰術問題，還涉及心理和社交層面」。

每周日從早到晚，28支隊，分幼兒組、高低年級組、成年組，在「萬超」聯賽期間，學校把一塊八人制場地用到了極致。高年級與成人隊比賽後，教練們迅速用圍欄把整個場地切分成三塊，參加五人制比賽的六支隊隨即上場熱身。場地還會被劃為六塊進行後續幼兒三人制的比賽。

鄧世俊說，在區政府等社會各界的支持下，學生們在「萬小」訓練、比賽都不用付費，還能領取免費的足球裝備，因此家長們的負擔減輕不少。隨著「萬超」聯賽的舉辦，曾經周末帶孩子去校外培訓機構踢球的家長們，如今大都讓孩子回到了學校踢比賽。

「其實就在於認真不認真」，鄧世俊如此總結「萬小」搞足球的獨到之處。他表示，學校場地今年七八月會維修、擴寬，升級以後希望能把「萬超」聯賽繼續做大做強。