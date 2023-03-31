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200萬元網購買「衛星」？淘寶這項新商品 吸引網民圍觀

記者林宸誼／綜合報導
在淘寶店上架的2顆商用衛星。(淘寶截圖)
在淘寶店上架的2顆商用衛星。(淘寶截圖)

淘寶上真的可以買到衛星了。一則「中國航太太空上新」的消息30日引發網友熱烈討論，主要是淘寶店上架了三款民用衛星，最低打折後價格為人民幣200萬元（約29萬美元），最貴的人民幣3000萬（約436萬美元），消費者均可直接下單購買。

中新經緯報導，航太衛星透過電商平台面向大眾銷售，在全球尚屬首次。最便宜的一顆「魔方」大小的「1U立方星」，重量不到5公斤。「麻雀雖小，五臟俱全」，衛星上裝配有太空照相機、磁力矩器、太陽能板等，主要用於教育領域。

例如學校透過校園衛星測控分站接收衛星信號、實時監測衛星在軌數據，學生還可以操控衛星遙控拍照等。另一款是出售「太空自拍」等個性化服務。

九天微星董事長謝濤表示，唐山衛星工廠今年一期投產，解決「發射衛星燒錢」的問題，透通過對衛星的研製流程優化、核心單機本土產替代、關鍵技術研發等環節，像生產汽車一樣生產衛星，幾年內有望把境內衛星價格下降60%。

據淘寶頁面介紹，「九天微星自拍載荷服務」是一款成熟的貨架產品，產品包括控制器、顯示螢幕、自拍桿、自拍相機、電纜等零部件。

顯示螢幕安裝在衛星表面，自拍相機設置於顯示螢幕後上方，衛星進入太空後，接收來自地面測控站發送的使用者影像訊息，顯示螢幕將顯示使用者上傳的影像畫面，以地球或太空為背景拍攝全球獨一無二的太空自拍照。當衛星再次經過地面測控站上空時將自拍照下發至地面，再轉發至用戶手中。

另據科創板日報報導，網科名人羅永浩將於31日在淘寶直播間，販售商用衛星，打算推出優惠券將衛星價格再壓低。

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