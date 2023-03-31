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張小泉又斷刀了 這回是斬不了骨頭的「斬骨刀」

中國新聞組／北京31日電
有民眾投訴，使用張小泉的斬骨刀斬骨時，竟然斷了。(取材自大象新聞)
有民眾投訴，使用張小泉的斬骨刀斬骨時，竟然斷了。(取材自大象新聞)

張小泉的刀又斷了。一名重慶民近日在網上發文稱其買了一把知名菜刀品牌張小泉的斬骨刀，使用時不僅斬不了骨，斷裂的刀刃還差一點飛出去變成「小泉飛刀」。客服對此的答覆竟是「斬骨刀只能砍切雞鴨魚骨頭，不建議切大骨頭」。引來網民狂酸張小泉「刀還沒有客服的嘴硬」。有評論稱，不能斬骨就不能稱為斬骨刀，在商品營銷上搞文字遊戲，消費者不會買帳。

昨（3月30日 ）天，「客服回應張小泉斬骨刀斬不了骨」衝上微博熱搜，引發網民熱議。海報新聞報導，這是因為繼拍蒜斷刀事件之後，又有消費者遇到張小泉菜刀斷裂問題；重慶有網民發文稱，自己買的張小泉斬骨刀斬不了骨，正使用時斷裂，刀差一點飛出去，幸好人沒受傷。

3月29日，張小泉官方帳號回覆稱，「給您帶來了不好的體驗我們深感抱歉，售後已及時聯繫並進行了相關處理和服務」。張小泉官方旗艦店客服人員表示，斬骨刀僅適合家用，用於砍切雞、鴨、魚、小排骨等骨頭，不建議切砍豬腿骨之類的大骨頭。砍骨時注意要直起直落，一般情況下只要不左右搖晃砍就不會斷裂。

有民眾投訴，使用張小泉的斬骨刀斬骨時，竟然斷了。(取材自海報新聞)
有民眾投訴，使用張小泉的斬骨刀斬骨時，竟然斷了。(取材自海報新聞)

但對於這一回應，網民並不買帳，紛紛留言狂酸：「斷的是張小泉認錯的骨氣」，「買個菜刀斬個骨頭還得會刀法？」，「嘴比刀硬」，「力度的問題，角度的問題，使用人的問題，反正絕對不是刀的問題」，「哎呦，用張小泉的刀前得先去考個刀工證」。

澎湃新聞評論指出，既然名為斬骨刀，當然可以被理解成「可斬任何骨」，至少要能夠對付廚房裡常見的骨頭。倘若如張小泉官方客服人員所說「不建議切砍豬腿骨之類的大骨頭」，又怎麼可以稱之為「斬骨刀」？「斬骨刀斬不了骨」再次提醒有關商家：在商品營銷上大搞文字遊戲，消費者是不會買帳的。

此前，2022年7月14日，「張小泉客服稱菜刀不能拍蒜」也曾衝上微博熱搜，閱讀量超過1.3億。當時網民王女士稱，自己購買的張小泉菜刀在拍蒜時斷裂，張小泉客服人員卻告訴她，刀不能拍蒜。

有民眾投訴，使用張小泉的斬骨刀斬骨時，竟然斷了。(取材自大象新聞)
有民眾投訴，使用張小泉的斬骨刀斬骨時，竟然斷了。(取材自大象新聞)

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