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中國選手遞補倫敦奧運金牌 創藏族首位紀錄

記者廖士鋒／即時報導
藏族選手切陽什姐將成為首位獲得奧運金牌的藏族選手。圖為2022田徑世錦賽，切陽什姐在35公里競走項目摘銅。（取材自中國國家體育總局官網）
藏族選手切陽什姐將成為首位獲得奧運金牌的藏族選手。圖為2022田徑世錦賽，切陽什姐在35公里競走項目摘銅。（取材自中國國家體育總局官網）

中國藏族選手切陽什姐30日晚間被國際奧會批准遞補2012年倫敦奧運女子20公里競走項目金牌，也成為首位藏族奧運金牌選手，與此同時，另外兩位中國選手也分別遞補該項目的銀牌與銅牌。

據人民網消息，2012年倫敦奧運女子20公里競走項目，原本是由俄國選手包辦金牌與銀牌，切陽什姐位居第三，不過前兩位俄國選手分別在2015年、2022年因興奮劑違規被禁賽，並被取消成績，因此，切陽什姐將被遞補為倫敦奧運會冠軍。另外兩名中國選手劉虹和呂秀芝將被遞補為銀牌和銅牌。

值得注意的是，切陽什姐將成為中國首位獲得奧運金牌的藏族運動員。根據規定，她將在12個月內獲得遞補的獎牌。有6種獎牌遞補儀式供其選擇，分別是在下屆奧運會上頒發；在青奧會上頒發；在國際奧會總部或奧林匹克博物館頒發；在國家（地區）奧會活動上頒發；在國際單項體育組織的賽事或活動中頒發；在私人儀式上頒發。

「人物」雜誌曾報導切陽什姐的故事。生於1990年的她，在海北藏族自治州的牧區長大，6歲時就在學餘跟著父親放牧，雙親都不會漢語。15歲進入青海省體校時，她的漢語也不太流利，但專業訓練4年後就成為奧運選手。

報導指出，2012年切陽什姐奪得銅牌「當時沒有什麼人採訪她」，但是作為一個藏族人，「她所實現的運動成就是空前的，她是中國體育史上首位進軍奧運的藏族運動員，更遑論奪下獎牌」。

從體育史來看，切陽什姐也成了一個極為特殊的案例。過去十年裡，她幾乎都在世界排名前三之列，穩定性幾乎無人能及，卻從未得到過頂尖大賽的金牌加持。2021年後，她曾請假前往西寧生活，但2022年1月決定復出。

而得知即將遞補奧運金牌時，切陽什姐曾在微博寫下「足足過去了十年，以這樣的方式迎來了我的奧運冠軍，得知消息後既開心又難過。開心的是我能成為自己心中的冠軍，開心我可以擁有奧運金牌，雖然很多事情已經過去了，也不會擁有，但我有證明自己的獎牌。難過是我沒有感受過冠軍的樣子，沒有得到奧運冠軍的光環，雖然光環是一時的，但那一刻的光環我想擁有……」。

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