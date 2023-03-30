央視鄒韻全英文採訪李顯龍 網友讚「大國氣質」

央視主持鄒韻全英文採訪李顯龍驚艷網友。（取材自蓋飯娛樂）

新加坡 總理李顯龍訪華引起大眾的強烈關注，央視節目「中國之聲」也對其進行了採訪，而負責這次採訪工作的主持人鄒韻，憑著全英文的採訪，形象和提問都讓人如沐春風，節目播出後，網友紛紛誇讚其主持有「大國氣質」，還有網友稱讚她是「小董卿」。

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蓋飯娛樂報導，今年是鄒韻從記者轉型主持的第三年，此前曾在總台做了十年的旅遊戰線記者，有近四年在美進行駐外報導。在此期間，她也和央視多位知名主持連線合作過。

2019年10月，她參加「中央廣播電視總台2019主持人大賽」，最終以98.312的分數獲得了新聞類金獎，因為比賽過程中表現突出，她屢次獲得評委董卿和康輝的誇獎。

從主持人大賽脫穎而出後，鄒韻開始在CCTV國際頻道做新聞節目播報，節目上她雙語切換自如，談吐非凡，這也讓她獲得了大量粉絲的喜愛和支持。

雖然主持的節目調性都略顯嚴肅，但鄒韻其實也有輕鬆可愛的一面。她曾搭檔康輝採訪法國外交人員並直播為湖北助力。康輝時不時學法語，又飆英語，讓鄒韻直呼「可能要提前下班了」。

近年來，央視主持人才輩出，前有記者王冰冰靠著甜美外表和過硬的專業能力出圈，後有登上春晚一夜爆紅的「足球 寶貝」馬凡舒。

隨著時間過去，曾經的「央視五美」終將逐漸淡出人們的視野，董卿、周濤、李紅、李思思、朱迅近年來基本都減少了活動。