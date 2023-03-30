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想當道士被嫌老 38歲碩士失業半年送外賣

中國新聞組／北京30日電
陳濤在短視頻平台發布的送外賣心得。（視頻截圖）
陳濤在短視頻平台發布的送外賣心得。（視頻截圖）

最近，許多高學歷者在網上分享，自己逃離高度競爭的環境，過起「平凡」的生活，網紅「閃送員陳師傅」是最新暴紅的一員。他的本名叫陳濤，畢業於四川大學哲學系碩士，曾做過五、六年的記者，離開新聞業後嘗試過公關、新媒體、互聯網等工作。在2022年創業失敗後失業半年，臨近38歲在北京當起了外賣員。

來源：YouTube

綜合媒體報導，陳濤視頻中稱，「最近挺崩潰的」，因為超過35歲，連應聘月薪2000元（人民幣，下同）的新媒體實習生也無回應。他調侃，「老家青城山招道士也不要35歲以上的，其實我專業就是研究道教，還蠻對口」。為證明所說非虛，他還晒出畢業證和論文。

在他看來，送外賣比在企業寫公關稿要開心，「改稿就意味著否定了，對吧？不然為什麼要改稿。但是你送外賣會讓你再送第二趟嗎？不會，並且別人還要感謝你……在夜晚，車很少、吹著風，跑起來有一種自由和飛翔的感覺」。

他說，之前曾遇到包括家裡人在內的嚴重的打擊（否定），但出去送外賣的時候，會得到別人的感激，被別人認可，帶給他精神面貌的一個改善。發視頻不是賣慘或炒作，只是情緒的宣洩。一方面，他的儲蓄不太能負擔他的開銷，再加上突然意識到外賣竟然也有淡季，就開始有點慌了。

視頻火了後，各種評論都有，也有嘲諷他的，他有在考慮接下來要不要消失，或者是低調點。也有人勸他，抓住流量、或者藉機找工作。

他表示，目前傾向於更穩定地走完之後的人生。年輕時，他看重工作上的成就和虛榮心，但其實也就半斤八兩，有些作品甚至寫得有些「垃圾」。他覺得自己有時候稍微任性，不知道天高地厚，但工作不可能百分之百是符合興趣，就會陷入糾結和焦慮的狀態。

有網友調查，該男雖實際只在「南方周末」工作半年，不過確曾在「看天下」和「中國新聞周刊」做過五至六年文化記者。不少網友直呼不理解，稱「行業背景這麼好都這樣」，更有人歎「辛苦幾十年學到的知識只用10年，浪費教育資源」。

陳濤視頻引發網友熱議。（視頻截圖）
陳濤視頻引發網友熱議。（視頻截圖）

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