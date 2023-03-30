北大數學韋神出題考倒GPT-4 竟被初二生破解

北大數學之神出題。（取材自微博）

由被譽為「數學天才」的北京 大學數學科學學院研究員韋東奕出的一道數學題，近日吸引來自國內外高校、中學近百位讀者提交解答。沒想到，連人工智能 GPT-4都解不開的這道題，最後竟被一名深圳的國中二年級學生成功破解，引發外界熱議。

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綜合媒體報導，該道題目主要考察冪級數和取對數的技巧，通過對不等式取對數，再用對數函數的Taylor級數，可以寫成完全平方式求和的形式，注意這個不等式不能直接由n=2的情形推出。

韋東奕表示，本題的解答線索只有一個，因此他在近百份答案中挑選出3份解答相似度高、均可以作為標準答案來使用的「較好的解答舉例」。其中一位深圳初中二年級的同學，給出了簡潔、完備的答案，引發轟動。

大數學之神出題，竟被「國二生」成功破解。（取材自微博）

來自深圳中學初二學生王羿驍表示，上周深中競賽教練阮中楠老師轉發北京大學一道不等式題目的推文，並鼓勵他們積極投稿。平時對競賽問題尤其是代數興趣濃厚的王羿驍，最初看到是「韋神」出題時，原本以為問題會超困難，一定是毫無頭緒，但在簡單的恆等變換後形成較為顯然的結論。他說：「我有些不敢相信韋東奕老師能選中我的答案。感謝『韋神』的肯定與鼓勵」。