教育、生活壓力太大了 逾7成上海人只想「生一個」

據最新調查數據顯示，上海70.8％的家庭表示只希望擁有一個孩子。這種趨勢在大陸其他城市和地區也存在，可能與包括教育壓力和生活壓力有關。（新華社）

據最新調查數據顯示，上海的人口在2022年出現了5年來的首次下降，除了清零時造成250000名農民工離開外，出生率下降也是人口減少的主因。調查同時發現，上海70.8％的家庭表示只希望擁有1個孩子。

上海報告的數據是在北京也公布了自2003年以來的首次人口下降之後發布的。這兩個城市都符合中國全國人口發展趨勢。去年，中國人口出現60年來的首次下降，原因是生活成本上升，尤其是在龐大的城市中心，經濟增長疲軟，以及養家糊口的態度發生變化。

上海市統計局微信 公眾號「上海統計」最新公布的2022年人口變動情況抽樣調查數據結果顯示，2022年上海常住人口為2475.89萬人。其中戶籍常住人口為1469.63萬人，外來常住人口1006.26萬人。

在上海市民的生育意願方面，數據顯示，超7成上海戶籍常住人口希望生1個孩子，近半數的外來常住人口的希望有2個孩子。分析指出，教育 壓力是上海家庭選擇只生育1個孩子的主要因素。中國的高考制度對年輕人施加了很大的壓力，以至於孩子的教育成為了許多家庭的首要問題。對於許多父母來說，他們更願意把更多的時間和金錢投入到單獨的孩子身上，以確保他們獲得最好的教育和機會。

其次，生活壓力也是影響上海家庭只生育1個孩子的因素之一。隨著生活成本的上升和經濟壓力的增加，許多家庭發現他們只有足夠的時間和金錢來支持1個孩子。此外，許多年輕人也更傾向於選擇不結婚，這也是導致上海只生育1個孩子的原因之一。

據路透社報導，去年4月和5月，在嚴格的新冠病毒清零封鎖期間，上海許多女性都推遲了生育，人口統計學家表示，這可能嚴重損害了她們生育孩子的願望。

對於上海戶籍常住人口和外來常住人口理想子女數的差異，復旦大學文科資深教授、發展研究院常務副院長彭希哲向澎湃新聞表示，這也體現了地域間的生育意願差異，比如像河南、安徽、蘇北等上海外來常住人口較多的地區，觀念上或許會更喜歡兩個小孩。值得注意的是，生育意願不代表實際在上海生育撫養，很多外來務工人員會選擇回到家鄉生育，這也會產生很多留守兒童的問題。

另據金融界報導，中國人民大學學術委員會副主席、中國資本市場研究院院長吳曉求在博鰲論壇表示，房地產 的本質上是住宅，是消費品，百姓不應該用資產池裡最重要的資產來進行投資。老百姓70％的資產在房地產上，這是不正確的。不過網友酸：「誰說的70%，有沒有認真調研過，很多家庭都是300%，祖孫三代的資產都要填進去」。