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360 AI答錯梅西踢球數量 創始人「不滿意」

中國新聞組／北京30日電
360 AI現場演示翻車，圖為360集團創始人周鴻禕。(取材自Tech星球)
360 AI現場演示翻車，圖為360集團創始人周鴻禕。(取材自Tech星球)

主打安全相關的網際網路公司360集團，29日發表了中國版ChatGPT 產品。創始人周鴻禕在現場演示環節提問「梅西在阿根廷國家隊進了幾個球」時，他提示360 AI再做檢索，但答案仍然不是標準的102球。周鴻禕坦言對這個答案不滿意，稱360 AI就像是個孩子，「把孩子抱出去展示下，還要趕快抱回來」。

Tech星球報導，在360集團主辦的2023數字安全與發展高峰論壇上，周鴻禕發布了關於大語言模型的中國版ChatGPT產品。

現場演示環節，周鴻禕提出問題「 梅西在阿根廷國家隊進了幾個球」時，360 AI給出的答案是「100個球」。根據媒體公開信息，目前該問題的答案應該是102個球。周鴻禕讓其進行再次檢索，360 AI生成的答案仍為100球。

周鴻禕稱，「對這個答案我不滿意」。他表示，360 AI 就像是個孩子，「今天為了滿足大家的好奇心，把孩子抱出去展示下，還要趕快抱回來」。

此前在2023中國發展高層論壇中，周鴻禕曾公開談及自己對人工智能的未來判斷。他將人工智能發展劃分為三個階段：人工智障、強人工智能、超級人工智能。周鴻禕認為，GPT-4 已經擁有超人的能力，具有真正的智能。

周鴻禕預計，GPT-6到GPT-8人工智能將會產生意識，變成新的物種。在GPT-3.5的時候，周鴻禕預言它將長出眼睛和耳朵，目前GPT-4 已經具有看圖的能力，初步印證了周鴻禕的判斷。隨著GPT已經進化出了手和腳，能夠通過接入互聯網API 擁有操控世界的能力。

人工智能 AI 梅西

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